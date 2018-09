Ola de robos a casas con llamadas telefónicas 

Libreto criminal. 11:30 a.m. Sonia, quien es trabajadora del hogar, recibe la llamada telefónica de un banco. “Buenos días. Soy Erick Moscoso, funcionario del banco... El señor Renato tiene una deuda vencida de 50 mil dólares. Tiene plazo hasta las 3:00 de la tarde para cancelar, caso contrario hoy mismo procederemos con el embargo”.

Los nervios se apoderan de la mujer y minutos después recibe una segunda llamada: el supuesto dueño de la casa. “Tengo que pagar una deuda al banco para que no me embarguen. He dejado un sobre con dinero sobre mi cama, además busca mi reloj, mi PlayStation, mi laptop y colócalo en una bolsa. Lleva todo al supermercado... frente a la comisaría de La Molina. Ahí te esperará mi amigo, le entregas todo”, le ordena.

Sonia no duda, sale de la casa ubicada en la urbanización La Planicie, en La Molina, y sigue las indicaciones. Así, en cuestión de minutos, se concretó un robo más con la modalidad de la llamada telefónica, en el que los delincuentes se hicieron pasar, primero, por funcionarios bancarios.

Este tipo de engaño se ha incrementado este año, principalmente, en distritos residenciales. Para tener una idea, solo en la Depincri de Miraflores-San Isidro se presentan al menos diez denuncias al mes.

Por su parte, el coronel José Cruz, jefe de la División de Investigación de Estafas, de la Dirincri, señaló a Perú21 que esta modalidad de robos en viviendas se ha incrementado este año. En su unidad, adonde llegan las denuncias por el robo de altas sumas de dinero, ya tienen 38 de estos casos con el mismo cuento.

“A pesar de que la modalidad de la llamada telefónica no es nueva y es utilizada por los delincuentes desde hace seis años, las trabajadoras del hogar siguen cayendo en distintos engaños”, advirtió el oficial.

“Al comienzo, los delincuentes se hacían pasar por amigos o familiares del empleador y las engañaban con el cuento de la fiesta sorpresa. No obstante, estos recurren a distintos argumentos”, explicó Cruz tras informar que muchas de las llamadas son hechas desde las cárceles.

RECOMENDACIONES

El coronel José Cruz recomendó a los empleadores que manejen una clave, contraseña o código con sus trabajadoras para evitar que estas sean sorprendidas por los hampones.

“Si el supuesto dueño de la casa o sus hijos llaman a la trabajadora, y le dicen que están en un apuro económico o alguna emergencia, ella debe pedir la contraseña”, indicó.

El oficial sostuvo que los familiares también deben tener su propia clave para prevenir llamadas telefónicas con cuentos como el del familiar detenido por la Policía.

TENGA EN CUENTA

- Si bien a la fecha, la Dirincri no ha podido establecer la complicidad de alguna trabajadora del hogar, la mayoría de las que han sido estafadas tienen laborando, apenas, entre dos y tres meses.

- En la División de Estafas se han presentado, este año, 74 denuncias de robos con el cuento del familiar detenido. Los distritos de mayor incidencia son Surco y San Borja.