El último sábado 15, las altas mareas registradas en el litoral peruano producto de la erupción de un volcán submarino en Tonga alteraron el proceso de descarga de petróleo crudo del buque Mare Dorium a la Refinería La Pampilla, de Repsol, produciéndose el derrame de 6,000 barriles. Esta situación ha afectado gravemente más de 17 playas desde Ventanilla hasta Chancay y ha comprometido el ecosistema de las Áreas Protegidas Zona Reservada de Ancón y los Islotes de Pescadores, de la Reserva Nacional Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras.

Debido a este grave atentado contra la naturaleza, Oceana Perú, organización internacional de defensa dedicada en exclusiva a la conservación de los océanos, ha cuestionado que la empresa haya continuado descargando combustible en el mar, a pesar de las alertas originadas por el volcán Tonga. “¿A qué se debe que nuestros sistemas de alerta, como el que debió emitir la Marina de Guerra del Perú por el tsunami, sean tan débiles e ineficientes?”, criticaron a través de un comunicado.

“Hasta cuatro días después del desastre ambiental no se tomaron las medidas necesarias para contenerlo, lo que provocó que este se siga extendiendo. Según reportes de la zona, se estuvo limpiando el petróleo con recogedores, palas, carretillas, baldes, entre otras herramientas de alcance y efectividad limitados”, expresó la organización.

En esa línea, resaltaron que “el país desconoce cuál es el plan de contingencia que debería estar llevándose a cabo con un cronograma de acciones de remediación precisas y cuantificables, y que, además, esté alineado a los estándares requeridos por la naturaleza de esta emergencia ambiental”.

Sin menoscabar las medidas administrativas ordenadas por Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), adscrito al Ministerio del Ambiente, Oceana aseguró que “la remediación como tal no es posible, debido a que estas acciones no permiten la recuperación del ecosistema en el corto ni mediano plazo, sino que la misma queda en manos de la propia naturaleza y puede tomar muchos años”.

“Consideramos que La Marina del Perú no ha respondido a sus funciones al no lanzar la alerta de tsunami por la erupción del volcán en Tonga y exigimos a Repsol aclarar por qué habría continuado las operaciones de descarga de combustible si es que se detectó un mar anómalo, además de no poner en marcha acciones apropiadas para hacer frente a este hecho”, expresaron en el pronunciamiento.

