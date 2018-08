Nuevo caso de violación a manos de un taxista de aplicativo

A pocos días de que un taxista de Taxi Beat abusara sexualmente de su pasajera en San Miguel, otro conductor, esta vez del aplicativo Uber , fue acusado de violación por una joven que solicitó sus servicios en Surco .

La madrugada del domingo, María Claudia (23) se encontraba en la avenida El Polo. Ella solicitó un taxi de la aplicación Uber para ir a su casa ubicada en el jirón Vulcano en la urbanización Sagitario, Surco.

Gianfranco Huaichao Ronto, conductor que realizó el servicio, notificó que la ruta concluyó a la 1:44 a.m., hora en que habría dejado a la joven en su vivienda. No obstante, ella denunció que al promediar las 3:00 a.m. se despertó dentro del vehículo en estado inconsciente.

Pese a que no podía defenderse, Huaichao abusó sexualmente de ella. Luego la llevó hasta su vivienda y le indicó que no había tomado ninguna de sus pertenencias.

La joven, aún en estado de shock, presentó la denuncia en la comisaría de San Borja. Los efectivos lograron capturar al implicado en este nuevo caso de violación.

La abogada Rosario Sasieta, defensa de la víctima, señaló a Perú21 que la captura fue posible gracias al esfuerzo de la Policía , ya que la empresa de taxi Uber se negó a brindarles la dirección domiciliaria del acusado.

Una vez en la dependencia policial, Gianfranco Huaichao admitió que realizó el servicio pero negó la violación.

Agregó que tras finalizar la ruta a la 1:44 a.m. continúo realizando el servicio de taxi. Esta declaración fue refutada por los registros de Uber que indican que el taxista no tuvo otra carrera después de esa hora.

Él ha sido detenido y permanece a disposición de las autoridades mientras se realizan las investigaciones.

A través de un comunicado, el aplicativo lamentó los hechos ocurridos, condenando "todo tipo de situación que ponga en riesgo la seguridad de los usuarios o socios conductores".

Añadieron que vienen colaborando con las autoridades para facilitar el desarrollo de las investigaciones.

"La cuenta del socio conductor ha sido desactivada y estamos

a disposición de las autoridades para continuar brindando la información que requieran", resaltan en el escrito.