Nuevo caso de taxista por aplicativo que es acusado de violar a pasajera

Una semana después de que un chofer de Taxi Beat abusara sexualmente de su pasajera en San Miguel –el que, misteriosamente, fue liberado por la Fiscalía–, se produce un hecho similar en Santiago de Surco.

Según el valiente testimonio que dio la víctima, María Pecho (23), todo se inició la madrugada del domingo, cuando solicitó un taxi de la aplicación Uber para ir de la Av. El Polo al Jr. Vulcano, en la Urb. Sagitario, el que era conducido por Gianfranco Huaichao Ronto.

No recuerda más porque en el trayecto quedó inconsciente. Solo sabe que a las tres de la mañana, cuando despertó, encontró al sujeto sobre ella, quien la tocó indebidamente y la ultrajó en el automóvil de placa AVY-169. Afirmó que no pudo defenderse.

Tras presentar la denuncia en la comisaría de San Borja, Huaichao fue detenido por la PNP. Él admitió que realizó el servicio, pero negó la violación. Sostuvo, también, que continuó laborando.

Rosario Sasieta, defensa de María, dijo que dicha declaración no coincide con los registros de Uber, los que indican que no hizo ruta alguna después.

También aseguró que este sujeto dio por finalizada la carrera a las 1:44 a.m., tal como consta en el correo que recibió la agraviada. Es decir, desde esa hora habría estado estacionado cerca de la casa de la joven.

Agregó que pedirá la máxima pena para el taxista, quien está detenido. “Cuando una persona está en incapacidad de resistirse, la pena puede ser hasta de 26 años”, declaró.

DATO:

Uber informó que Huaichao fue separado de la empresa inmediatamente después de recibir la denuncia y que han apoyado a la PNP.



La empresa señaló que solicitan antecedentes a los choferes, los que son verificados. Además, dijo que estos pasan por una prueba psicológica.