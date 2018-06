Nuevas denuncias contra profesor universitario que fue detenido en hotel con alumna

Decenas de nuevas denuncias por acoso sexual en contra del periodista y docente universitario Julio Alegría Cueto se hicieron públicas en redes sociales tras ser intervenido anoche en un hotel de Lince con su alumna de 19 años.

La tía de la víctima, que no fue identificada para protegerla, contó que el docente extorsionaba a su sobrina con no recibirle sus informes y colocarle bajas calificaciones si es que no lo "arreglaban" de otra manera.

Incluso, reveló que el jueves pasado la llevó al interior de su vehículo y la trasladó hasta un descampado en el que habría intentado violarla. Con todo esto fue a denunciarlo a la Policía, los agentes armaron un plan para intervenirlo en flagrancia.

NUEVAS DENUNCIAS



Tras su detención, otras alumnas del ISIL (Instituto que lo despidió hoy) utilizaron sus cuentas de redes sociales para pronunciarse en contra del catedrático y una de ellas, identificada como Fatma Sleiman contó su testimonio.

Fatma Sleiman dijo en Latina que Alegría se jactaba de ser el mejor profesor y eso le generó a ella "presión y miedo", pues tomó el curso de Periodismo Deportivo, donde estaba con tres alumnas más y los demás eran hombres. Luego él comenzó a tomarse mucha confianza.

"Empezó a decirme bebé y cuando me acercaba, me agarraba la cintura y me decía: 'No te preocupes, bebé'", precisó. Pero eso no quedó ahí, pues cuando lo comentó con otras amigas, intercambiaron testimonios de acoso con el mismo profesor.

"Hace año y medio acabó el curso. Me lo encontré en el ascensor y me saludó. Había gente y cuando bajan personas, él se queda conmigo y me dijo: 'Bebita, cómo has crecido, estás muy linda'. No le dije nada y me bajé. Pensé, ese tipo no tiene escrúpulos", agregó Fatma.