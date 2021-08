En los últimos días, un estudio realizado en Chile señalaba que el Perú es el país del Pacífico sur más expuesto a los tsunamis. En las simulaciones realizadas advertían que un megaterremoto de 8.9 podría dar origen a un tsunami con un margen de inundación entre los 25 y 45 metros.

El Perú se ubica en el cinturón de fuego del continente, zona muy propensa a actividades sísmicas y volcánicas. A lo largo de su historia, el territorio peruano ha sufrido sismos de gran magnitud y el impacto de tsunamis. Y algo que preocupa a los científicos es el silencio sísmico advertido en esta zona.

Este diario contactó al presidente del Instituto Geofísico del Perú (IGP), ingeniero Hernando Tavera, para abordar el tema. Efectivamente, dijo, el estudio realizado por sus colegas de la universidad de Santiago es el complemento de otros realizados por el IGP.

“El IGP ha logrado identificar frente a la costa peruana las zonas donde se espera la futura ocurrencia de sismos de gran magnitud, superior a M8.8, y podría ser el sismo repetitivo del ocurrido en el año 1746”, señaló. “Se estima que las olas del tsunami podrían alcanzar alturas mayores a 25 metros. El sismo de Japón de 2011, con M9.0, generó olas de tsunami de 45 metros de altura”, añadió.

La costa central del país sería, según los estudios, la que sufriría el mayor impacto. “El sismo en mención sacudirá con las máximas intensidades en las regiones de Áncash, Lima e Ica”, puntualizó.

¿ESTAMOS PREPARADOS?

¿Tenemos conciencia de que vivimos en una zona sísmica altamente vulnerable? “Es difícil trabajar con una población que se rehúsa a comprender a la naturaleza. Prueba de ello son los simulacros; cada año la estadística dice que solo participó el 30%, eso es decepcionante”, afirmó el jefe del IGP.

Recordó que en el país hay normas y leyes que ayudan a reducir su riesgo, solo que no son aplicables. Y aunque exista el compromiso de las autoridades locales, señala, la población no colabora.

“Somos una sociedad que olvida rápidamente el suceso que nos afecta y vivimos con la esperanza de que nunca se repetirán. La Tierra está en evolución y todos los procesos de la naturaleza se repetirán, son cíclicos”, advirtió.

“El tema aquí es que no comprendemos que la solución está en nuestras manos. Desde Lima hemos visto lo que ocurrió en Arequipa 2001, Pisco 2007, Mala 2021, Sullana 2021 y no somos capaces de darnos cuenta de que el problema son nuestras viviendas y sus suelos. En Sullana hemos visto imágenes de cómo una persona es afectada físicamente por la caída del techo de su vivienda; más claro no puede ser”, subrayó.

Tavera explicó que las áreas urbanas son afectadas solo si las casas han sido mal construidas (como en la autoconstrucción), “han usado materiales no adecuados, son muy antiguas o los suelos sobre los cuales se han construido no son compactos, sino arenas, rellenos o se construyeron en riberas de ríos, quebradas o laderas de cerros”.

INSTALACIÓN DE SENSORES

El IGP, en tanto, prosigue la instalación del Sistema de Alerta Sísmica Peruano. A la fecha tiene 15 estaciones con sensores ya operando, 35 estaciones por instalar sensores, 40 convenios por ser firmados y el resto en coordinación con las autoridades locales. “El último sensor se instalará el último día de diciembre de 2021”, subrayó.

Tavera insistió en su invocación a la población: “Nunca olviden que vivimos en una zona altamente dinámica, en la cual el planeta Tierra desarrolla todo su proceso evolutivo con la ocurrencia de fenómenos naturales y todo ello no lo podemos evitar. La única tarea que tenemos para asegurar nuestra supervivencia es aprender a convivir con dichos peligros y para ello hay que conocerlos y entenderlos”. A todo esto, ¿ya tiene su mochila de emergencia?

DATOS

El Ing. Tavera señaló que el estudio de suelos de Lima realizado por la Universidad Nacional de Ingeniería “muestra claramente que, desde Ventanilla, pasando por el Callao y Chorrillos, hay presencia de arenas con agua, suelos de alto peligro”.

“En la zona de Villa El Salvador, Lurín, los suelos son arenosos y la muestra es Lomo de Corvina, son suelos malos. El resto, como en San Isidro, Miraflores, Barranco, Surco, San Miguel, Magdalena, Surquillo, Breña, Lima, están sobre suelos competentes. Los otros distritos están sobre capas delgadas de arena y/o rellenos ”, subrayó.

”, subrayó. El 28 de octubre de 1746, el Callao fue destruido por dos olas, una de las cuales alcanzó más de siete metros de altura. Este maremoto causó la muerte de 5 a 7 mil habitantes y es probablemente el más fuerte registrado a la fecha.

El 23 de junio de 2001, el tsunami en Camaná, originado por un sismo de 6.9, generó tres olas, la mayor de 8.14 metros, causando la muerte de 23 personas, 63 desaparecidos y daños materiales.

VIDEO RECOMENDADO

Los tratados de libre comercio y los mercados para el Perú