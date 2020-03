La pandemia de coronavirus (COVID-19) ha resultado ser una tragedia para muchos, causando una gran cantidad de muertes en todo el mundo, pero también es un motivo más para sacar lo mejor del ser humano: la solidaridad.

Diversos países en el mundo, incluido el nuestro, han adoptado el aislamiento social obligatorio como drástica medida para frenar el avance del virus que cada día se cobra más vidas. En Perú, el presidente Martín Vizcarra incluso instauró el toque de queda obligatorio para todo el país en un horario determinado, como medida adicional de prevención.

Este aislamiento que para muchos puede parecer algo aburrido, no es absolutamente nada en comparación a lo que miles de trabajadores de los sectores de la salud, la Policía, las Fuerzas Armadas y los centros de abastos de alimentos y medicinas, tienen que enfrentar todos estos días de cuarentena, exponiendo sus vidas al contagio con tal de seguir moviendo al país.

Pero uno de los trabajos quizá menos valorados de todos es el de recolector de basura. Humildes trabajadores que salen todas las noches a exponerse no solo al mortal coronavirus, sino a una infinidad de patógenos que muchos ignoramos cuando solo sacamos nuestras bolsas repletas y las dejamos afuera.

Estas personas también siguen trabajando, y varios vecinos de un edificio en el distrito de Miraflores se dieron cuenta de esto. Los aplausos desde las ventanas y los balcones que se han viralizado recientemente, sin duda se agradecen. Pero estos vecinos fueron un paso más allá, y con un pequeño gesto de solidaridad recolectaron diversos víveres en una caja con uno de los mejores mensajes para estos: “Gracias”.

“Les cuento que en el edificio de una amiga, hicieron esto; dejaron una caja afuera de su casa, para que los vecinos que quisieran, los que bajaran (o subiera), dejaran agua, frutas, galletas, etc., para los chicos de la basura, que siguen trabajando día a día exponiéndose”, es el mensaje de un grupo de WhatsApp que acompaña a una imagen de una caja repleta de víveres que se logró recolectar.

“Pusieron la caja en la mañana y para la noche ya estaba llena. Pusieron un cartel que decía ‘Gracias’. La vecina de arriba grabó el vídeo y lo pasó al chat, vean a los chicos, no se lo esperaban!!! estoy segura que les debe haber alegrado la noche”, continúa el mensaje.

¡Noble gesto! Vecinos juntan y regalan víveres a recolectores de basura de esta peculiar manera [VID

El mensaje de WhatsApp culmina con la siguiente frase: “Miren, podríamos hacer igual". Sin duda, todos podríamos hacer algo igual, y sin duda muchos ya lo están haciendo. Al poco tiempo me llega la información de unos vecinos de La Molina , conmovidos por el noble gesto, quienes decidieron replicarlo en su edificio. Esta vez una caja más grande que poco a poco se va llenando con víveres para los recolectores de basura.

La vecina que contacte pide que no revelemos su nombre. Ella no quiere ningún crédito, solo que estas buenas acciones se repliquen lo más que se puedan, y entusiasmada me comenta que esta acción la repetirán el siguiente sábado y que la caja se llena rápidamente.

Uno quizá no lo sabe, pero estas acciones, por muy pequeñas que parezcan, pueden iluminar el día de una persona que lo merece. Esta vez fueron unos cuántos recolectores de basura, mañana pueden ser muchos más y de las diferentes áreas de servicio que se mantienen al pie del cañón.

Lo cierto es que el país no superará esta crisis sanitaria sin la unión de todos lo peruanos, y gestos como estos son los que suman para ganar la batalla.