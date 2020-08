Una lucha que no termina. Hoy Arlette Contreras recibió de manos de la Primera Dama de los Estados Unidos, Melania Trump, el premio 'Mujer Coraje 2017' por su lucha contra la violencia de género y el feminicidio en nuestro país.

A pesar del activismo que la abogada Arlette Contreras realiza a favor de las mujeres que han sufrido violencia, muchos aún se preguntan ¿Por qué recibió el premio 'Mujer Coraje'?

En pie de lucha Arrastrada de los cabellos, pataleando y tratando de huir de su agresor. Esa fue la imagen que la cámara de seguridad del hostal "Las Terrazas" en Ayacucho captó la madrugada del 13 de julio del 2015 y que muchos medios de comunicación difundieron.

Arlette Contreras y Adriano Pozo, eran pareja e ingresaron al hostal luego de asistir a una reunión, sin embargo minutos después de registrarse se observa a Contreras salir corriendo de la habitación, huyendo de su agresor.

¿Qué pasó? Contreras decidió terminar su relación con Pozo, algo que él no aceptó por lo cual intentó ahorcarla.

"Quiso acabar con mi vida cuando yo terminé con él. Me empuja, caigo y me ataca. Me quiere ahorcar. Yo tengo los ojos rojos por la presión que él ejerce en mi cuelo. Yo pierdo la consciencia y él cree que yo estoy muerta. Dejé de moverme, cerré los ojos, me quedé sin oxígeno. Yo también pensé que estaba muerta", recuerda Arlette.

Contreras presentó un denuncia en contra de Pozo luego de la agresión e intento de violación pero fue recién el 20 de julio que la Fiscalía solicitó una investigación preparatoria y dictó prisión preventiva para Adriano Pozo por un periodo de nueve meses.

Adriano no estuvo presente durante la sentencia y recién se puso a disposición de la justicia el 6 de agosto, cuando se entregó y fue internado en el centro penitenciario Ayacucho 1.

Pozo pasó 11 meses en la prisión y fue liberado cuando en el 2016 un fallo dictaminó que debería afrontar el proceso en libertad, pues a pesar de las pruebas realizadas por los médico legistas y el video como evidencia, se concluyó que las lesiones contra Arlette fueron leves. A Adriano Pozo solo se le dictó un año de prisión suspendida y una reparación económica de S/5,000 soles

El proceso regresó a cero, sin embargo Arlette Contreras se mantiene en su lucha por obtener la tan ansiada justicia.

Desde que presentó la denuncia, Arlette y su familia han sido hostigados por personas cercanas a Adriano Pozo, según señala ella, pero eso no la desanima en seguir el proceso.

#NiUnaMenos

A pesar de todos los procesos legales que aún tiene que afrontar Arlette Contreras, ella hizo de su propia tragedia una cruzada nacional. Contreras promovió la marcha que #NiUnaMenos, en protesta por los innumerables casos de violencia contra las mujeres que se registran en nuestro país, entre los cuales está el suyo.

La asistencia fue multitudinaria y la concentración final fue frente al Poder Judicial, dado que la justicia no es lo suficiente severa con los agresores, tal como sucedió con el caso de Arlette cuyo intento de feminicidio fue sindicado como 'lesiones leves'.

Arlette se mantiene firme y esta condecoración por parte del gobierno de Estados Unidos — que reconoce las acciones de empoderamiento a las mujeres, como la lucha de Contreras — solo será un impulso para continuar en su lucha por lograr justicia.