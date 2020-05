Desde hoy –y luego de 63 días de confinamiento–, los menores de 14 años podrán salir de sus casas, en compañía de un adulto, solo por 30 minutos, para un paseo corto. La medida –que es voluntaria– ha generado opiniones opuestas tanto en padres de familia como en especialistas, sobre si es el momento adecuado debido al incremento de casos de COVID-19 que ayer llegaron a los 92 mil. ¿Y usted qué hará? ¿Los sacará a la calle?

“No sacaré a mi hijo porque aún hay demasiados casos y no quiero exponerlo ni confundirme con el cambio de clima. Tiene 10 años, es hiperactivo y no va a medir bien el peligro que esto representa. Creo que recién lo dejaré salir cuando haya una vacuna o bajen las cifras”, dice Miriam Bellido, quien vive en Barranco.

Rosa María Rodríguez, en cambio, sí saldrá con sus gemelas, de 8 años, y la mayor, de 10, con las que vive en Los Olivos. “Hemos pasado momentos muy difíciles; perdimos a un familiar por el coronavirus y quiero que se despejen. Solo daremos una caminata y no acudiremos a parques con juegos porque es mucha tentación. Tomaremos todas las medidas de protección”, cuenta a este diario.

El viernes, el Colegio de Psicólogos del Perú pidió que se postergue esta medida hasta que baje el riesgo de contagio y ayer la Sociedad Peruana de Enfermería Pediátrica, en un comunicado, advirtió que, en muchos hospitales, las áreas pediátricas son utilizadas para atender adultos con COVID-19, por lo que de registrarse un aumento de casos, no habría dónde llevarlos.

El decano del Colegio de Psicólogos de Lima y Callao, David Villarreal, en esa línea, considera que en este momento no es prudente la salida de los niños porque su esencia es interactuar y no son fáciles de controlar. “Aún no es el momento, para qué los vamos a exponer. De ayer a hoy (domingo) ha habido 3,732 nuevos contagios. Por más que se diga que estamos en la meseta, aún estamos lejos y el sistema de salud ya colapsó”, añade.

El especialista recuerda “que un gran problema es que toda la gente no acata las normas, como el uso adecuado de las mascarillas o a la distancia social obligatoria”. En España subieron en un 30% los casos en niños porque no respetaron las normas. Sería lamentable que ocurriera lo mismo acá”.

Por su parte, Germán Vargas, de la ONG Paz y Esperanza, considera que se requiere de un protocolo más detallado y un monitoreo de su adecuado cumplimiento.

“Es una medida para que los menores puedan respirar fuera de la casa, teniendo en cuenta que no todos están en un ambiente físico y emocional adecuado”, menciona. Paralelamente, exhorta a los padres o cuidadores a informar a los niños sin alarmarlos.

Para el infectólogo Manuel Espinoza, la salida de los menores va a depender mucho del grado cultural de los barrios o distritos. “Si en las zonas consideradas calientes por el número de contagios –como Comas, San Juan de Lurigancho y en los conos, en general–, no toman consciencia, puede haber una desgracia”, alerta.

Menciona que se deben tomar todas medidas requeridas porque los niños son grandes diseminadores del mal y tienen mayor carga viral que un adulto. “Son asintomáticos o tienen cuadros leves, pero contagian más. Es importante tener en cuenta si en las casas hay personas en el grupo de riesgo. Esto ya es responsabilidad de cada uno”, expresa.

-La Sociedad Peruana de Enfermería Pediátrica dijo que 10 niños y 4 adolescentes murieron por el virus.

-Advierte que contagiar a un familiar puede afectar y causar culpa en los menores.

