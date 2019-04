Niño trujillano que hacía sus tareas en la vía pública fue distinguido como embajador de la lectura

Víctor Angulo Córdova, el niño trujillano que fue captado realizando sus tareas escolares bajo un poste de alumbrado público porque su hogar no contaba con energía eléctrica, fue distinguido como embajador de la campaña ¡Perú Sí Lee!, iniciativa de la Municipalidad de Miraflores y la Universidad Peruana Unión.

De esta manera, ahora el pequeño forma parte del grupo llamado 'Embajadores de la lectura', en el que figuran congresistas, escritores, periodistas, empresarios y autoridades.

El menor ofreció recomendaciones en torno al hábito de la lectura al igual que otros representantes de la campaña. "Si no lees, no llegas a donde tú quieres", precisó el pequeño.

Hace unas semanas, el niño fue registrado por unas cámaras de videovigilancia aprovechando la luz del alumbrado público para hacer sus tareas. El pequeño estudia en un colegio de Moche.

Tras este triste episodio, la Municipalidad de Moche realizó los trámites para dotar de energía eléctrica su vivienda.

"No sabía ni pensaba que las cámaras me estaban grabando, solo hacía mis tareas. Ahora sí tengo luz, gracias a todos los que me han apoyado", dijo el niño en torno a su ejemplar iniciativa.

