El sábado 3 de junio, un niño de 7 años se perdió en la playa La Chira de Chorrillos. Oriana Aguilar, madre del pequeño, contó que el menor salió a jugar con sus amigos alrededor de las 4 de la tarde y fue ahí cuando se produjo su desaparición.

“En vista de que no aparecía a cierta hora, salí a buscarlo desesperada y puse la denuncia. Al día siguiente, un chico se contactó conmigo y me informó que un niño se había ahogado en esta playa”, declaró a Panamericana.

Aguilar detalló que se dirigió al lugar para ver si habían niños jugando y si estos serían los amigos de su hijo. “Los niños me confirmaron que estaba aquí (su hijo), que se había metido al mar y que no había salido. Imagino que ellos por miedo no me dijeron nada”, explicó la señora.

Al momento de poner la denuncia, Aguilar comentó decepcionada que la Policía le sugirió que esperara a que el mar devolviera a tierra al cuerpo de Mateo.

“Dijeron que esperara, que en 3, 4 o 5 días aparecería el cuerpecito, pero no he visto que vengan a recorrer la playa. Después de que les confirmé que el niño estaba ahogado, no hicieron nada”, declaró.

Por ahora, los familiares de Mateo hicieron un pequeño altar en la playa con la ropa y algunas cosas del niño, mientras esperan que las autoridades puedan ayudarlos a encontrar el cuerpo.





