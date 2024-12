Niña de 12 años está desaparecida desde hace dos días en SJL

Gabriela Sedamano es una niña de 12 años que se encuentra desaparecida desde hace dos días en el distrito de San Juan de Lurigancho. Su padre hace un llamado desesperado para encontrarla.

La menor se perdió a las 6:20 p.m. luego de salir de su vivienda ubicada en la Asociación Vivienda Israel. Ella salió con su celular cargado. Sin embargo, ahora se encuentra apagado y no le llegan las llamadas de su padre.

Carlos Sedamano Ballesteros pide que la ayuden a encontrar a su hija. Explicó que ya formalizó la denuncia por desaparición en la comisaría de Canto Rey y hasta el momento no hay ninguna información favorable de la ubicación de la niña. Asegura que no ha sentido apoyo por parte de la policía.

"En la comisaría me dijeron que espere a que regrese, que ella regresará sola. No me siento respaldado por las autoridades", dijo en conversación con Perú21.

Al parecer, habría sido inducida por un compañero del colegio o una persona mayor que la contactó por redes sociales porque fue un salida planificada.

Características de la menor:

-Mide 1.55 metros. Es de tez blanca, tiene el cabello y los ojos de color castaño oscuros. Su nariz es aguileña.

-La última vez que fue vista por su familia, vestía blusa negra, pantalón azul y una bolsa roja.

Si tienes alguna información de Gabriela Sedamano, puedes comunicarte al 922087056.

Imagen

