A fin de pasar una Navidad segura y evitar que se repitan tragedias, como lo ocurrida en Mesa Redonda en el año 2001 y otros casos similares en estas fiestas de fin de año, el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) brinda recomendaciones para que la ciudadanía se encuentre preparada ante cualquier situación de emergencia, sismo o desastre.

·Si se encuentra en un lugar público, identificar las rutas de evacuación y zonas seguras.

·Aforos. Evita sobrepasar la capacidad de aforo (capacidad máxima) de los lugares públicos.

·Acude a establecimientos que cuenten con señalización y dispositivos de seguridad, como luces de emergencia, extintores, detectores de humo y gabinetes contraincendios.

·No olvide usar mascarilla y respetar la distancia social.

·No obstruya las puertas de ingreso y salida de los establecimientos públicos.

·En caso de emergencia, mantén la calma y evacúa ordenadamente.

·Recuerda los números de emergencia de los Bomberos (116), la Policía (105) y el SAMU (106).

En el caso de un sismo, Indeci recuerda:

·Conservar la calma, no correr y ubicarse en las zonas seguras de la edificación.

·En el caso que el sismo le impida estar de pie, agáchese y protéjase la cabeza; atienda las indicaciones de los encargados de seguridad o las brigadas del lugar.

·Durante la evacuación, recuerda los CUATRO NO DE LA EVACUACIÓN: no gritar, no correr, no empujar, no regresar.

El Indeci exhorta a la población a seguir estas recomendaciones y los invita a revisar mayor información ingresando a la página web: preparados.pe

