A pocas horas de celebrar Navidad, muchas personas continúan acudiendo a diversos centros comerciales a fin de realizar sus compras o planean salir de casa para visitar a familiares. Para evitar posibles contagios por COVID-19, aquí citamos recomendaciones que deben de seguirse. Preste atención:

Si acudes a centros comerciales

El Ministerio de Salud (Minsa) informó que si las personas desean asistir a los centros comerciales, lo adecuado es que antes de comprar elaboren una lista de los productos que se necesitan, elegir un lugar cerca a su vivienda, llevar bolsas propias y no salir en horas punta.

También es esencial usar la mascarilla, protector facial y llevar alcohol. Asimismo, en los lugares de compras será necesario respetar la distancia física (al menos metro y medio), no asistir con menores de edad o con adultos mayores, no tocar productos que no se van a comprar y priorizar el pago con tarjetas.

Una vez en casa, desinfectar los zapatos usados, lavarse las manos durante al menos 20 segundos y desinfectar los productos comprados.

Es necesario precisar que se ha reducido el aforo del 40% en los centros comerciales y en Mesa Redonda solo se permitirá el ingreso de 15 mil personas para frenar el impacto del COVID-19. Para ambos casos se aconseja no asistir con menores de edad.

Presencia de niños en Mesa Redonda se reportó durante los últimos días.

Si te reúnes con familiares por Navidad

El Minsa indicó que no es recomendable visitar a familiares por Navidad a fin de evitar contagios por COVID-19, sino optar por realizar reuniones virtuales. Sin embargo, si es necesario hacerlo, entonces se debe cumplir estas medidas: celebrar en lugares sin techos como los parques para prevenir los contagios por COVID-19.

Todos los integrantes de la familia deberán cumplir con las medidas sanitarias dentro de la vivienda como son el uso de mascarillas (que solo retirarán cuando se coma o beba), el distanciamiento físico mayor a 1.5 metros entre personas, higiene frecuente de manos y ambientes ventilados.

No compartir platos ni utensilios comunes, tampoco brindar con choque de vasos porque los bordes pueden estar potencialmente contaminados. Además, descartarse cantar, gritar o hablar en voz alta.

Sobre la ingesta de bebidas alcohólicas, pidió a la población reducir o eliminar su consumo porque puede alterar el juicio y dificultar la práctica de las medidas de seguridad.

Si usas transporte público

Si es necesario movilizarte durante el 24 y el 25, el Minsa indicó que será necesario que la personas deberán portar alcohol o gel, usar de manera correcta la mascarilla, llevar una bolsa para guardar la mascarilla al momento de comer.

Si se usará transporte público, entonces será obligatorio usar el protector facial y la mascarilla, mantener la distancia física, evitar tocar los asientos y barandas, si en caso se hace desinfectar la mano con alcohol.

Si usas taxis

Si la persona usará taxi, el Minsa indicó que es necesario visualizar que el transporte tenga la separación entre conductor y pasajero, rociar alcohol en el asiento, desinfectar la mano con alcohol, usar mascarilla y protector facial.

Durante el viaje es necesario no permitir el uso del aire acondicionado, bajar las ventanillas del auto para la ventilación. También, tener el monto exacto para pagar y desinfectar si se recibe vuelto.

Taxistas ahora podrán llevar hasta tres pasajeros en sus unidades.

No asistir a playas

Los accesos a las playas de las regiones de Piura, Tumbes, Lambayeque, La Libertad, provincia de Santa, Lima Metropolitana y Callao permanecerán cerrados desde el 22 de diciembre hasta el 4 de enero para evitar aglomeraciones de personas y eventuales contagios de coronavirus (COVID-19).

En ese sentido, el Ministerio de Salud instó a la ciudadanía a no asistir a las playas. El sector añadió que un gran grupo de policías resguardarán las zonas para que las personas cumplan con esta medida.

Fotos: Eduardo Cavero/ @photo.gec

Restricciones de autos particulares

Con la finalidad de evitar la aglomeración de personas y prevenir contagios de COVID-19 durante las fiestas de Navidad y Año Nuevo, el Gobierno anunció que restringirá el tránsito de los vehículos particulares durante los días 24, 25, 31 de diciembre y 1 de enero a nivel nacional.

De acuerdo con la subdirectora de fiscalización de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU), Maribel Maguiña, los vehículos que sí podrán transitar durante las fiestas de fin de año son todos los servicios de transporte público (como buses, el Metro y el Metropolitano), así como los taxis formales debidamente identificados. En caso se incumpla esta medida, los conductores serán multados.

