Nadie controla la entrega de bolsas plásticas en mercados

Una señora carga tres bolsas plásticas con sus compras de la semana. Se detiene en un puesto de verduras del mercado La Aurora, en el Cercado de Lima, y pide un par de tomates que el vendedor le despacha en otra bolsa.

En el mercado Lobatón, de Lince, un bodeguero le entrega a un cliente una caja de leche, queso y azúcar en distintas bolsas plásticas.

Lo mismo ocurre en los centros de abastos de Magdalena y Surquillo. Pese a que muchas personas llevan sus carritos, dentro de ellos guardan bolsas plásticas que les entregaron en algún stand.

Esta realidad no coincide con la que se observa en los supermercados. La Ley que Regula el Plástico de un Solo Uso –publicada en diciembre de 2018– los obliga a cobrar por la entrega de las bolsas, para desincentivar el empleo de las mismas y ofrecen alternativas: de tela y recicladas.

Perú21 realizó un recorrido por los mercados antes mencionados y constató el incumplimiento de la ley. Si bien algunas personas llevaban un carrito, canastas o bolsos de tela, la gran mayoría tenía –por lo menos– dos bolsas plásticas en cada mano, que les eran entregadas por los vendedores.

Los comerciantes usaban estos y otros empaques (como los de poliestireno o tecnopor) para guardar las frutas y verduras picadas, así como otros insumos. Una de las bodegueras del mercado Lobatón dijo: “Si no entrego bolsas, los clientes se quejan y no compran. Yo no puedo dejar de vender”.

Al consultar a los compradores, muchos se manifestaron a favor de la ley de plásticos. Sin embargo, seguían llevando sus compras en este tipo de envoltorios.

“He salido apurado de mi casa y olvidé mi bolsa de tela, pero siempre la traigo”, señaló Luis, un vecino que compraba abarrotes en La Aurora.

PUNTO DÉBIL DE LA LEY

Sobre esta situación, Fátima Contreras, abogada de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, indicó que los pequeños comercios –mercados y bodegas– no están obligados a acatar la mencionada ley.

“La norma exceptúa a los negocios que están dentro del Nuevo Régimen Único Simplificado (RUS). Nos referimos a tiendas que mensualmente generan menos de S/5 mil y no pueden ser fiscalizadas ni sancionadas”, explicó a Perú21.

Sin embargo, dijo que estos negocios sí pueden reducir el uso de bolsas. “Que no sean fiscalizados no quiere decir que no puedan ser concientizados. Esta tarea depende de las municipalidades”, señaló.



DATOS