El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, sostuvo esta mañana que hasta la fecha no hay una solución de cuanto a la transferencia del servicio del Metropolitano a la Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao (ATU).

Ante esto, el burgomaestre de Lima instó a la presidenta de la ATU, María Jara, a plantear una solución, debido a que el sistema del Metropolitano no tendría que tener dos mandos. Añadió que su gestión ha hecho todo lo posible para la transferencia.

“(La ATU) ha tenido rumbos diferenciados y nosotros como municipalidad hemos hecho de todo para transferir todas las funciones y tener una sola autoridad porque tener dos autoridades es como tener un cuerpo con dos cabezas”, sostuvo Muñoz en diálogo con RPP.

“Hemos propuesto en algún momento hacer secciones de la posición contractual y vamos avanzando, pero la señora Jara dijo que eso no era posible que esperaba que todo esté listo para asumir las responsabilidades. También hemos conversado con el ministro de Transportes y nos dijo que iba a haber una solución, pero hasta ahora no hay solución. Espero que esto sea el final de una etapa, se tiene que terminar de transferir las responsabilidades”, agregó.

Más temprano, Jara indicó que pronto habría una cláusula introducida a los contratos para que la Municipalidad de Lima transfiera todo el sistema del Metropolitano a la ATU. Ante esto, Muñoz declaró que espera que esto ocurra lo antes posible para la mejoría del servicio.

“Nosotros tenemos 17 adendas ya firmadas hace dos meses, lista para que los buses de los corredores puedan pasar a la ATU, pero nos han dicho que no, nos han dicho que hasta que no esté esta famosa cláusula de anticorrupción para el Metropolitano, que no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero hasta que no esté una famosa cláusula, entonces no puede recibir los corredores. Si (Jara) lo ha expresado así, sería muy bueno para los ciudadanos”, comentó Muñoz.

Sobre las medidas de bioseguridad para evitar posibles contagios por COVID-19 en los buses del Metropolitano, el alcalde de Lima indicó que está tomando las acciones necesarias para evitar aglomeraciones en las estaciones.

“He estado recorriendo varias estaciones y hemos estado verificando que las cosas se puedan dar. Por ejemplo, en el Metropolitano tenemos la estación de Naranjal donde llegan las personas desde muy temprano, entonces lo que hemos hecho es abrir las puertas desde muy temprano (para evitar aglomeraciones)”, remarcó.