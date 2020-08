El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, se pronunció sobre la inmovilización social obligatoria para los domingos y opinó que los cercos epidemiológicos serían más efectivos para frenar el coronavirus (COVID-19) en el país.

“No hubo ninguna coordinación (conmigo), ha sido una decisión unilateral y que además una cosa que yo me he preguntado es que, si el virus contagia más los domingos que los jueves, los martes o los lunes. Si eso pasase a una evidencia numérica, yo lo entendería, pero no la hay y eso es algo que ha tenido que ponerse en la mesa”, declaró en diálogo con RPP.

El burgomaestre añadió que el Ejecutivo no le consultó si estaba de acuerdo con esta medida. Enfatizó que fue una “decisión unilateral”. Además, resaltó que lo adecuado sería aplicar “cercos epidemiológicos” en distritos donde hay más contagios por COVID-19.

“¿Sabes lo que va a pasar? Las cosas se van a adelantar, mañana sábado va a ser un domingo chico, va a ser que las reuniones se den y algunos comenzarán el sábado y seguirán todo el domingo. Yo creo que no es una mejor medida, yo creo que la mejor medida es hacer cercos epidemiológicos que son importantes, y ahí aumentar las pruebas moleculares”, declaró.

“Ya la visión de la ministra Mazzetti está cambiando, el exministro Zamora puso mucho énfasis en las pruebas rápidas, pero Mazzetti le está dando más énfasis en las moleculares”, agregó.

Situación de los corredores

En tanto, sobre la situación de los corredores complementarios que necesitarían un subsidio de S/10 millones de soles para que continúen funcionando, el alcalde Muñoz refirió que es un tema complejo debido a los temas burocráticos del Estado,

“Son cosas distintas, por un lado, tiene la situación de la transferencia de las funciones de Protransporte a la ATU y eso tiene sus tiempos. Por otro lado, una naturaleza del corredor segregado del Metropolitano y eso se ha manejado con el decreto de urgencia que ya salió”, comentó

“Por otro lado, tienes el tema de los corredores que tienen otra naturaleza donde nosotros hemos hecho algunas propuestas que en un inicio ha sido aceptado, pero luego vienen los técnicos del MEF que dicen que estas propuestas deben tener otras características que deben terminar de ajustarlo. Ciertamente son situaciones muy complejas que para mí mismo es difícil de entender… Tenemos un estado paquidermo y burocrático que no sale todo de manera rápida”, agregó.

