Muñoz sobre gestión de Castañeda: “Procesos se han manejado barriendo las cosas debajo de la alfombra”

El alcalde electo de Lima Metropolitana, Jorge Muñoz , garantizó una gestión transparente y reiteró su compromiso a rendir cuentas mensualmente. En entrevista para Semana Económica, el burgomaestre consideró que durante el gobierno de Luis Castañeda varios procesos administrativos de la comuna no se han dado a conocer.

En esa misma línea, reiteró la propuesta de trasmitir los actos importantes de la comuna y sesiones del Concejo Municipal- que hoy no son públicas- a través de la web. Afirmó que será un alcalde de Lima que se comunica.

“Cuando hay oscurantismo se puede instaurar la corrupción. Vamos a ser totalmente transparentes. Me he comprometido a rendir cuentas mensualmente […] La anterior gestión muchos procesos administrativos se han manejando barriendo las cosas debajo de la alfombra. No va a haber un HablaMuñoz [en referencia a la iniciativa #HablaCastañeda], porque Muñoz habla”, subrayó Jorge Muñoz.

-Metropolitano -

Respecto a la operación del Metropolitano que podría estar camino a detenerse si se resuelven los contratos con los concesionarios, Muñoz Wells señaló que existen muchos problemas con el mencionado medio de transporte.

“Solo el Metropolitano tiene 22 arbitrajes, que superan S/460 millones. De ellos la Municipalidad, dice, solo reconocer S/200 millones […] También tenemos alrededor de siete arbitrajes adicionales con la empresa recaudadora.”, precisó.

Añadió que tampoco se culminó con la construcción del tramo norte hasta Carabayllo y tampoco se ha entregado el patio de maniobras de Sinchi Roca. No se ha respetado el derecho a la exclusividad de la vía para que los informales no compitan con el Metropolitano.

Jorge Muñoz explicó que el plazo para la resolución de algunos de los contratos es el 28 de diciembre; para otros, el 2 de enero; sin embargo, su gestión continuará reuniéndose con los actores involucrados para encontrar una solución que no afecte al usuario.

“Yo me inclino por la solución que no afecte al ciudadano. No la tenemos definida, la tenemos que construir. Imagínate si no funciona el Metropolitano en el primer día de nuestra gestión. Lo que no puede pasar es que el ciudadano esté sin atención”, agregó.

-Obras viales-

El electo alcalde de Lima Jorge Muñoz comentó que una de las obras más urgentes por culminar es el tramo norte del Metropolitano para que no continúen los reclamos de los operadores y que inicie la concesión.

Informó que a mediano plazo, se busca mejorar la vía conocida como ‘Pasamayito’, que une Comas con San Juan de Lurigancho. Asimismo, plantea interconectar la Línea 1 del Metro de Lima —en la estación San Carlos— con el Metropolitano —en la estación Naranjal— por medio de una línea de teleférico.

-Autoridad de Transporte Urbano-

En otro momento, Jorge Muñoz añadió que hasta que se establezca la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) se impulsarán los tres ejes contemplados en su plan de gobierno: implementar el Sistema Integrado de Transportes, tener una mejor gestión de tráfico desde una central de monitoreo y mejorar la seguridad vial.

“No podemos seguir prorrogando permisos a los transportistas. Tenemos que reemplazar a los informales y ver que los corredores funcionen mejor”, subrayó.

-Presupuesto-

Para el alcalde Jorge Muñoz el presupuesto inicial de apertura con el que contará su gestión será tratado con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Dijo confiar en las palabras del presidente Martín Vizcarra quien le aseguró que las obras en Lima están garantizadas.

“Hemos pasado de S/1,756 millones en el 2018 —a los que se le sumaron S/1,600 millones por los Panamericanos— a S/1,442 millones. De estos S/1,442 millones, el 66% se irán en gasto corriente y quedarán solo S/308 millones para gastos de inversión”, dijo.

“Lo que se ha concebido [en presupuesto] es famélico. Va a ser una negociación política con el Ejecutivo. Hacia adelante, estamos estudiando incorporar a miembros de los ministerios a los directorios de la Municipalidad, de forma que se asegure una relación más estrecha y una continuidad de los proyectos”, acotó.