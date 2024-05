El alcalde de La Victoria , Rubén Cano, anunció que, tras el fin del contrato de concesión del Centro Comercial Parque Cánepa con la empresa Listos S.A.C., que vence el 21 de julio próximo, será el municipio victoriano el encargado de administrar el local.

El burgomaestre explicó que el dinero que se obtendrá del alquiler de los más de 350 stands será destinado a obras en pistas y veredas, mejorar áreas verdes y limpieza, cámaras de seguridad, contenedores soterrados, contratar personal para fiscalización y de esta manera, mejorar la calidad de vida a los victorianos.

“No vamos a concesionar ni a Listos ni a ninguna empresa. La municipalidad va a administrar el Parque Cánepa. Esto se ha vuelto un negocio inmobiliario y no quieren soltar la ‘mamadera’”, dijo tajante Cano durante una conferencia en el Palacio Municipal de La Victoria.

Asimismo, precisó que se ha respetado el plazo de 30 años establecido en el documento, a pesar de que eso generó un perjuicio muy grande para la municipalidad, y por ello, espera que los actuales administradores entiendan que deben dejar la gestión del establecimiento en la fecha señalada.

Por otro lado, dejó en claro que los emprendedores que alquilan sus stands en el Parque Cánepa lo seguirán haciendo bajo las condiciones actuales, pero ahora con el municipio. “Está renovado su contrato, está garantizada su permanencia”, aseguró.





SOBRE LA MEDIDA CAUTELAR

Asimismo, se detalló que la empresa constructora Listos inició un proceso arbitral que no ha sido consensuado con la municipalidad y que, por ello, la medida cautelar que presentaron y les permitiría quedarse en el Centro Comercial Parque Cánepa por tres años más, sería contraria al espíritu del contrato y lesiva a los intereses del distrito de La Victoria.

“La concesionaria Listos, de manera unilateral, decidió iniciar un proceso de arbitraje que no ha sido consensuado con la municipalidad. Y lo segundo, pretenden utilizar las reglas de manera unilateral. ¿Y por qué es importante? Porque estamos hablando del arbitraje y esto se inicia con el acuerdo de las partes. Estamos en un escenario que el concesionario quiere imponer, imponer un centro de arbitraje y las reglas”, acotó Alfredo Saavedra, vocero de la municipalidad.

“Lo más grave es que presentan una medida cautelar que falta a la verdad, pues al revisar el documento van a encontrar que omiten de manera dolosa comunicar que existe una Comisión Especial Evaluadora, como tampoco mencionan la comunicación vía notarial que la Municipalidad de La Victoria les ha hecho para que presenten sus ofertas, omiten mencionar las citas que han tenido con nuestro alcalde”, agregó.

“La consecuencia de todo esto es que de ese documento se desprende que ellos dicen así: ‘Dennos, por favor, 36 meses para sentarnos a negociar con la municipalidad para la renovación del contrato’. Este plazo, que no existe en ningún lado, no existe en el contrato, no existe en las bases administrativas ni en la iniciativa privada. Es un plazo que está en el aire y lo que es peor, un árbitro pretende hacerles caso y suspender el contrato por 36 meses”, explicó.

“¿Quién le va a reconocer a la municipalidad el riesgo de los ingresos proyectos durante los siguientes tres años? Como lo dice nuestro alcalde, las obras que se podrían ejecutar en beneficio de todos los vecinos y el día de hoy por una decisión sustentada en premisas falsas que puede lesionar los derechos, no del alcalde de La Victoria, sino de los vecinos del distrito”, finalizó.

