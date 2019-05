Municipio del Callao aclaró que no tiene vínculo laboral con abogada que insultó y humilló a policía

En un comunicado de prensa, la Municipalidad del Callao aclaró que la abogada identificada como Patricia Marisol Estrella Tisnado no tiene vínculo laboral ni contractual con la comuna en la actualidad.

En torno al incidente que protagonizó la mujer, el Municipio manifestó su total rechazo a la discriminación y violencia en contra del agente del orden, y lamentó "profundamente" la agresión de la que fue víctima.

Estrella Tisnado apareció en un video insultando a un agente de la PNP porque este la intervino tras el choque de su auto con otro en la Plaza San Martín, del Cercado de Lima.

"Tú no me puedes detener, estás loco. Tú quién serás, desubicado, pulgoso, asqueroso", indicó Estrella Tisnado y agregó entre gritos que "no eres policía, eres un chistoso, eres un baboso, te queda largo decir que eres policía".

En tanto, el Ministerio del Interior (Mininter) informó que denunciará a la abogada ante la Procuraduría Pública. Ella será acusada por el delito de desobediencia a la autoridad.

#LOÚLTIMO La Procuraduría Pública del @MininterPeru denunciará penalmente a Patricia Marisol Estrella Tisnado por el delito de desobediencia a la autoridad al haber agredido verbalmente a un policía. #ToleranciaCeropic.twitter.com/ctEVqrv1Xk — Mininter Perú (@MininterPeru) 1 de mayo de 2019

La agresión verbal contra el agente de la Policía de Tránsito ocurrió en la plaza San Martín, en el Cercado de Lima, cuando él intervino en el choque de vehículos. (24 Horas)

