Municipalidad de La Molina se pronuncia sobre atropello de inspectores por taxista informal | VIDEO

El taxista que atropelló esta tarde a dos inspectores municipales de La Molina fue detenido y trasladado a la comisaría de sector, según informó la subgerente de Transporte y Tránsito de la Municipalidad de La Molina, Elvira Moscoso.

La funcionaria indicó que por encargo del alcalde de La Molina, Álvaro Paz De La Barra, estas operaciones inopinadas se realizan a fin de erradicar la informalidad en el transporte y garantizar el servicio de movilidad segura.

El chofer de nacionalidad venezolana, identificado como José Álvaro Calabria Colina, a bordo del vehículo B4S-189, fue intervenido por los inspectores Lisbeth Rodas Rosas y Richard Wilmer Rodríguez Abad. No obstante, este se opuso a entregar sus documentos y atacó a los trabajadores municipales.

“Esta persona no quiso identificarse, no presentó documentos. Sabemos que no tenía el permiso de la Municipalidad de Lima, ni la licencia de conducir”, informó Moscoso para Canal N.

Luego de embestir a uno de los inspectores, Calabria Colina fue detenido y trasladado a la comisaría de La Molina para las investigaciones de ley. Además, la funcionaria señaló que a través de la Procuraduría Pública Municipal están realizando la denuncia por los delitos de lesión grave, violencia y resistencia a la autoridad en forma agravada.

“Actualmente está detenido. El procurador municipal culminará con las denuncias de nuestros inspectores. Esperamos que toda la pena sea grave para esta persona y sea deportado”, sostuvo.

En tanto, los trabajadores municipales han sido diagnosticados con contusiones múltiples, por lo que fueron atendidos de inmediato en un nosocomio local.

-Instan apoyo de la Municipalidad de Lima-

Por otro lado, Moscoso pidió a la Municipalidad de Lima el apoyo con más inspectores homologados para un adecuado trabajo de fiscalización.



“Pedimos más respaldo, que la Municipalidad de Lima nos ayude con más inspectores homologados. También, que nos autorice nuestro depósito municipal que hemos pedido y ha sido rechazado”, finalizó.