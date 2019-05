Municipalidad de Lima realizará 'Carrera 5k en Barrios Altos' este domingo 2 de junio

La Municipalidad de Lima informó que realizará por primera vez “Lima Corre 5K” en Barrios Altos este domingo 2 de junio, con el fin de masificar el deporte de manera descentralizada e inclusiva en los distritos de la capital.

La partida comenzará a las 9:00 a.m. en la Plaza Italia, ubicada en jirón Huanta 741, en Cercado de Lima. Los primeros en iniciar la carrera serán las personas con discapacidad física y visual, seguida por los asistentes en general.

La comuna, a través del programa municipal Lima Corre, informó que antes de la partida habrá clases de baile aeróbico desde las 7:00 a.m.

Asimismo, para esta jornada deportiva, se incluirá por primera vez las categorías sub 12, sub 15 y sub 17, con la participación de niños y adolescentes de las instituciones educativas del Cercado de Lima.

El recorrido se realizará por los jirones Huanta, Santa Rosa (ex Miró Quesada), Áncash, Conchucos, Andahuaylas, Maynas, Amazonas, Jauja, Cangallo, así como por prolongación Huánuco.

Añadieron que los participantes tendrán un guardarropa a su disposición, puntos de hidratación durante el trayecto y una ambulancia ante una posible asistencia médica.

Del mismo modo, la seguridad en la zona estará a cargo del Serenazgo de Lima en coordinación con la Policía Nacional (PNP), detallaron.

-Plan de desvío-

La comuna limeña ha previsto un plan de desvíos mientras se realice el encuentro deportivo. Puede consultar las rutas alternas en el siguiente mapa: