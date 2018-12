Municipalidad de Lima niega desaparición de documentación del Metropolitano

La Municipalidad de Lima , a través de Protransporte, negó desaparición de documentación referida a los informes que sustentan las tarifas del Metropolitano . En un comunicado, la comuna afirma que viene proporcionando toda la información requerida por la administración entrante, liderada por el alcalde elector, Jorge Muñoz.

En el pronunciamiento, la Municipalidad de Lima detalla que la documentación relacionada a las tarifas del Metropolitano ha sido enviada a las empresas concesionarias y a la Contraloría de la República, además que están plasmadas en las actas suscritas en el Consorcio Coordinador de mayo y octubre del presidente año.

“A través de la Comisión de Transferencia, Protransporte viene cumpliendo estrictamente la directiva a la Contraloría General de la República, proporcionando toda la información requerida y en los formatos establecidos por ley. Tan es así que consta en diversas actas la conformidad de ambos equipos de trabajo sobre las acciones realizadas en el marco de este proceso de transición”, precisa el documento.

“Si la administración entrante tuviera algún requerimiento adicional de información debería haberlo canalizado formalmente a través de la Comisión de Transferencia para su atención, lo cual hasta la fecha ha sucedido”, indica.

Respecto al descuento a los operadores por montos en exceso cobrados en diciembre del 2014, la Municipalidad de Lima señala que Protransporte ha dado cuenta a la Contraloría de las razones tomadas sobre el particular.

Más temprano, el electo alcalde Jorge Muñoz declaró que cierta documentación referida a las tarifas del Metropolitano había desaparecido de la Municipalidad de Lima.

"El elemento fundamental para establecer líneas de base para poder decidir lo que se tenía que pagar en determinado momento de los pasajes, esas cosas no existen, no nos han dado físicamente. Cuando vamos a otras instituciones a la Contraloría General de la República o al MEF [Ministerio de Economía], no los tienen. No hay esos elementos, entonces alguien los ha desaparecido y eso es muy serio en la administración", señaló.