Municipalidad de Lima coordina con contratista para reparación del puente Leoncio Prado

La Municipalidad de Lima , mediante un comunicado, se pronunció sobre el deterioro del puente Leoncio Prado, vía que une los distritos de Miraflores y Surquillo, el cual fue inaugurado por el exalcalde Luis Castañeda Lossio .

A través de la Empresa Municipal Administradora de Peajes de Lima, la comuna capitalina comunicó que el personal técnico ha procedido a verificar la infraestructura, identificando daño superficial en la carpeta asfáltica, el cual no compromete la estructura e integridad del puente.

“La comuna limeña ha coordinado con el contratista de la obra para que realice la reparación necesaria. Cabe señalar que la misma cuenta con un plazo de garantía de 7 años”, se lee en el comunicado.

Por último, informaron que supervisarán durante todo ese periodo los trabajos de mantenimiento que el contratista haga en dicho puente a fin de continuar garantizando la seguridad de peatones y conductores que se desplazan por la zona.

Vale precisar que esta mañana el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, se mostró indignado por los daños presentados en el puente Leoncio Prado.

“Esto tiene solo 6 meses de haber sido entregado y no puede haber estas fallas de ninguna manera. No ha comprometido una situación estructural, pero aún así no es dable”, sentenció Jorge Muñoz esta mañana en Latina.