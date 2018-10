Municipalidad de Lima podría cancelar contrato con Lamsac tras incremento de peaje

Tras el incremento del peaje vehicular que realizó la concesionaria Línea Amarilla SAC ( Lamsac), la Municipalidad de Lima informó que ha adoptado una serie de medidas para suspender el nuevo tarifario dispuesto por dicha empresa. Además, la entidad edil no descartó que la concesión adjudicada a Lamsac podría ser cancelada.

El último doming, Lamsac aumentó el costo de S/5.30 a S/5.70 del peaje en la Vía de Evitamiento y en la nueva vía expresa Línea Amarilla.

Ricardo Rodríguez, procurador de la comuna limeña, manifestó que "al ver que el usuario viene pagando el incremento injusto, la MML se verá obligada a aplicar las penalidades contractuales establecidas en el capítulo 15 y 16 del contrato de concesión y que podrían incluso generar la caducidad de la concesión o terminación unilateral del contrato”.

Rodríguez añadió que si bien el contrato de concesión establece que Lamsac podría solicitar el alza de la tarifa del peaje, en enero de este año la Municipalidad de Lima desestimó dicha petición.

"La Municipalidad de Lima señaló que no era la tasa aplicable, y justamente, al no llegar a un acuerdo, es que la propia Lamsac interpuso un proceso arbitral contra el municipio que está sometido a la Cámara Arbitral de París que aún no se ha pronunciado", precisó el abogado.

