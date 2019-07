Municipalidad de Lima asegura que primer día de aplicación de plan ‘pico y placa’ deja un "balance positivo"

La Municipalidad de Lima aseguró que la aplicación del plan ‘pico y placa’, que restringe la circulación vehicular en tres corredores viales, deja un “balance positivo” en el primer día de su implementación.



En un comunicado, el municipio basó su balance en el hecho de que los buses de los corredores viales avanzaron a una mayor velocidad y que los tiempos de viaje se redujeron.

“En el primer horario, de 6 a.m. a 10 p.m., el Centro de Operaciones de Protransporte registró un aumento del 16% en la velocidad comercial de los buses de los corredores Azul, Rojo y Amarillo, cuyas rutas se extienden a lo largo de los ejes viales Tacna - Garcilaso de la Vega - Arequipa, Javier Prado - La Marina y Panamericana Sur - Evitamiento - Panamericana Norte, respectivamente”, señaló el municipio en su pronunciamiento.

“Antes del plan 'Hora pico y placa' los buses del corredor Rojo iban a una velocidad promedio de 15 kilómetros por hora (km/h) y hoy se desplazaron a 23 km/h. De igual manera, la velocidad de las unidades del corredor Amarillo pasó de 20 a 23 km/h; mientras que en el azul la velocidad aumentó de 13 a 15 km/h”, agregó la Municipalidad de Lima.

Además, la comuna informó que la fluidez en los corredores complementarios representa una reducción en los tiempos de viaje de 7 minutos en el corredor Rojo, 4 en el Azul y 8 en el Amarillo.

-El proyecto-

El plan ‘pico y placa’ se ejecuta de lunes a jueves, de 6 a.m. a 10 a.m. y de 5 p.m. a 9 p.m. Los vehículos con placa par (incluido el cero) no pueden circular por los corredores Tacna - Garcilaso de la Vega - Arequipa, Javier Prado - La Marina y Panamericana Sur - Evitamiento - Panamericana Norte los lunes y miércoles, mientras que los de placa impar están prohibidos de hacerlo los martes y jueves.

A partir del lunes 5 de agosto la restricción también se hará efectiva en la Vía Expresa de Paseo de la República y la avenida Canadá. El incumplimiento se sancionará con S/336 de multa y 20 puntos menos en la licencia de conducir.