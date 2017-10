Municipalidad de Jesús María: Iceland Park sabía que su convenio se vencía y no hay forma de renovarlo

La mañana de este viernes, un grupo de 39 jóvenes y niños que forman parte de la delegación peruana de patinaje sobre hielo, protestó por el inminente desalojo del conocido local Iceland Park, ubicado en la cuadra 17 de la avenida Salaverry, en Jesús María.

Estos deportistas, que representarán al Perú en el campeonato sudamericano de esta disciplina —que se realizará en Quito (Ecuador) en noviembre próximo— indicaron que se quedarían sin centro de entrenamiento porque el municipio distrital no quiere renovar el contrato con la empresa.



Ante la grave denuncia, Perú21 se comunicó con el vocero de la Municipalidad de Jesús María, Jaime Cruces, quien nos indicó es falso que la el municipio distrital tenga un convenio con la ONG Desarrollo Ventanas del Perú (representante legal de Iceland Park).

Cruces nos explicó que el problema se remonta al año 2007, cuando la gestión del alcalde Enrique Ocrospoma decide firmar un convenio con la denominada empresa “para poner una serie de juegos de entretenimiento en un parque público, dentro de los cuales estaba incluida la pista de patinaje, la cual la inauguraron mucho tiempo después”.

“Este convenio fue objeto de todo tipo de cuestionamientos y protestas, Incluso, organismos ambientales como el Ministerio del Ambiente, interpusieron acciones de amparo porque consideran que un parque público no puede ser utilizado para realizar contratos de arrendamiento y menos, con una empresa privada”, manifestó.

“Como el convenio ya había entrado en vigencia y legalmente no se puede ir contra ellos —por lo menos según la legislación actual en el Perú— la gestión del burgomaestre Carlos Bringas no pudo hacer nada, y solo le ha quedado cumplir con él”, agregó.

Cruces precisó que el convenio se venció el 27 de setiembre último, pero que la Municipalidad de Jesús María le comunicó a la empresa, en mayo pasado, la fecha en la que debían devolver las instalaciones del parque en las mismas condiciones en que se les entregó.

“La empresa, en vez de ponerse a derecho, ha utilizado a estos jóvenes para decir que la municipalidad los está desalojando (…) Nosotros no podemos decir: ‘¡Ah! Como ahí hay unos jóvenes deportistas que practican patinaje, vamos a dejar que en convenio se prorrogue’. No, porque estamos yendo contra la ley, estamos cometiendo una infracción. No podemos hacer eso”, indicó.

Asimismo precisó que “los patinadores nunca se han dirigido a la municipalidad”. “Lo han hecho recién hoy, mediante una convocatoria a la prensa —promovida por esta empresa— para echarnos la culpa y que digan: ‘Mira, qué malos’. Ahí se han equivocado”, aseguró.

“Probablemente (la empresa) tenía la idea de que sensibilizando a la opinión pública con estos chicos del patinaje, la municipalidad iba a retroceder en su decisión. El procedimiento que se ha seguido ha sido correcto y se ha hecho con la anticipación debida”, aseguró tajante.



El vocero de la Municipalidad de Jesús María recomendó a los patinadores recurrir al Instituto Peruano del Deporte (IPD) para que sean las autoridades de esta entidad deportiva quienes los ayuden a encontrar un lugar que posea la infraestructura adecuada para que practiquen su disciplina deportiva.