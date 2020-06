Con la finalidad de garantizar el cumplimiento de los protocolos de salubridad y distanciamiento social, la Municipalidad de Lurín y la Policía Nacional , realizaron este fin de semana un mega operativo dirigido a la fiscalización de unidades de transporte de pasajeros, verificando en todos los vehículos de transporte, el cumplimento de las normas sanitarias para este sector.

Uno de los puntos de control y fiscalización se situó en el paradero Mercado Virgen de las Mercedes, en Lurín. En este lugar, personal de la subgerencia de seguridad ciudadana, de transporte y la Policía Nacional, fiscalizaron a cerca de 50 unidades de transporte público, que cubre la ruta Lima, Lurín, San Bartolo, Lurín, Villa el Salvador y Lurín, San Miguel, verificando que todos los transportistas respeten los protocolos, el uso de las mascarillas, un pasajero por cada dos asientos, y no sobrepasar el aforo del vehículo.

Dentro del operativo se retuvo y sancionó a cerca de 25 conductores de transporte público, a quienes se les constato que no llevaban dentro de su unidad gel antibacterial o alcohol y no estaban respetando el aforo máximo permitido. Algunos pasajeros que no respetaron la medida y que se encontraban de pie en el pasillo de la combi y custers fueron bajados de dicha unidad.

TENGA EN CUENTA

Este operativo inopinado se realizó en cumplimiento a la Resolución Ministerial 239 del Ministerio del Interior y la Resolución Ministerial 258 del Ministerio de Salud.

VIDEO RECOMENDADO

“Soy precavido": Pareja lleva sábanas a hostal para evitar contagiarse del coronavirus