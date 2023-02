Insólito. La Municipalidad Distrital de Comas utilizó sus redes sociales para convocar a vecinos del distrito para que sean serenos voluntarios . Sin embargo, el anuncio desató burlas y críticas en redes sociales por la peculiar petición.

Debido al aumento de delincuencia que se vive en Lima, la comuna de Comas decidió presentar una convocatoria para el equipo de seguridad ciudadana del distrito.

Incluso, la entidad presentó rigurosos requisitos para los posibles postulantes, lo que desató burlas en Facebook.

“Anunciamos la convocatoria de voluntariado para formar parte de nuestro equipo de Seguridad Ciudadana de serenos a pie del distrito. Si cumples con los requisitos, acércate al Centro Cívico Municipal”, se lee en el comunicado.

La municipalidad precisó su deseo de contar con personal que tenga una talla mínima de un 1.70, en caso de mujeres, y 1.75, en caso de los varones.

Ante ello, los comentarios de los vecinos del distrito no se hicieron esperar. “Vivo en Comas toda mi vida y jamás se pidió voluntariado, todo trabajo debe ser remunerado”; “¿Talla mínima 1.75? Me parece un requisito que la mayoría de los vecinos no tenemos, al ser voluntario y no percibir sueldo debería ser más flexible”; “Piden mucho para una mujer, mido menos y he trabajado de segura en diferentes lugares”, fueron algunos de los comentarios.

Por si esto fuera poco, la entidad sacó una nueva convocatoria para serenos choferes voluntarios. En su defensa, la comuna señaló que la gestión anterior dejó una millonaria deuda y no cuentan con recursos para pagar a los serenos.

