Una mujer y su sobrina fueron atacadas salvajemente por el perro de su vecina en Jesús María . Según la denuncia, el animal estaba sin correa ni bozal cuando las atacó, provocándoles heridas que las imposibilita hacer sus actividades cotidianas. Una de las afectadas señala que no es la primera vez que ocurre este tipo de hechos y que la dueña del can no se hace responsable, pues argumenta “ser intocable porque su hijo es el congresista de Somos Perú , José Enrique Jerí Oré”.

De acuerdo con la sobrina, ella estaba saliendo del departamento cuando el animal se lanzó encima de ella y la atacó en diversas zonas de su cuerpo. Ante ello, su tía salió a socorrerla, pero también terminó siendo atacada. Ambas mujeres presentan marcas en sus piernas.

Una de las mujeres atacadas por el animal denunció que ahora no puede trabajar ni caminar, ya que la herida está cerca de la rótula. Incluso, señalaron que, hasta el momento, nadie se ha hecho responsable de los gastos médicos. “La señora se llama Maria Elena Oré, mi vecina, ella sale desde la mañanita y no regresa hasta la noche”, señaló.

“Le tengo miedo a ese perro. Yo no puedo traer a nadie acá porque ese perro siempre muerde. Es un peligro constante”, dijo una de las afectadas.

No sería la primera vez

La mujer también mencionó que no es la primera vez que ocurre estos ataques. “Mi hija fue mordida en octubre del año pasado, el perro entró a mi casa y agarro a mi mascota. Mi hija puso su mano para que no lo siga mordiendo y le hizo un hueco. Nadie se hizo cargo”, dijo la mujer a Buenos Días Perú.

“Sus perros no tienen la culpa, sino la dueña porque ella debe ver la forma de ponerle bozal a esos perros”, agregó.

Ante ello, la sobrina, quien llevó la peor parte, aseguró que la dueña del perro se desentendió de este salvaje ataque. “La señora se jacta de ser intocable porque su hijo es el congresista de Somos Perú, Jose Enrique Jeri Oré. Él también salió de que es animalista, él promociona eso, pero es lo contrario”, dijo la joven.

Finalmente, las afectadas denunciaron el hecho y piden que los responsables de tener el animal sin protección sean sancionados. “Justicia y que se lleven a los perros”, dijo la tía.

LES PIDIERON RETIRAR LA DENUNCIA

Según las afectadas, un familiar del congresista se acercó a la vivienda para intentar llegar a un acuerdo, pero a cambio “dio a entender que quite la denuncia”. Perú21 intentó comunicarse con el político José Enrique Jerí Oré, pero no hubo respuesta.