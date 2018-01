Mujer21: Katia Condos, actriz empoderada [Video]

Basta ver sus ojos para saber que se trata de una mujer con gran sentido del humor, perseverancia y empatía. La versátil actriz Katia Condos Seoane, de 49 años, estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Lima, pero no terminó la carrera porque se enamoró de la actuación. Esta fructífera relación con el arte la ha llevado por el teatro, el cine y la televisión.

El Club Teatro de Lima y los talleres con el actor y director de teatro Alberto Ísola la prepararon como actriz, pero su principal formación la recibió de manos de su madre en casa.

"Mi madre fue una mujer muy luchadora que supo sacar adelante a cinco hijos, eso fue inspirador. Nunca he dudado del amor incondicional de mi mamá. Ese amor fue un motor para poder vivir y buscar la felicidad", reflexiona Condos.

La hermana de cuatro artistas, entre ellos Joaquín de Orbegoso, recuerda que hace más de 20 años no se podía vivir del teatro. Por eso, incursionó en las novelas televisivas con Iguana Producciones. Y esa relación con la pantalla chica también se convirtió en amor.

Aunque confiesa que no pertenecía al estereotipo de la actriz de televisión "porque siempre fui más gordita", y que sufrió los prejuicios cuando la querían encasillar en el personaje de "pituca o millonaria" por ser blanca, nada de eso fue impedimento para dedicarse a lo que amaba.

"Prefiero no quedarme pegada en los prejuicios porque siempre me he sentido muy afortunada. He ganado las cosas por mi chamba. Creo que la gente que es trabajadora, disciplinada y perseverante logra lo que quiere", subraya Condos.

Katia es una mujer que dice lo que piensa. Conduce 'Mujeres sin filtro' junto a Almendra Gomelsky, Gianella Neyra, y Rebeca Escribens. Se trata de un programa dedicado a entretener, pero que por defecto también empodera a las mujeres que lo ven.

Como todos saben, Federico Salazar es su esposo. Ella reconoce que en el Perú aún las mujeres sufren de prejuicios machistas como el acoso callejero al que califica de "asqueroso" y "una falta de respeto". Por eso, aconseja a las mujeres que si alguien se sobrepasa con ellas lo denuncien.

Con suave voz, con sabor a despedida, Katia aconseja a las mujeres que "hagan cosas que las hagan sentir valoradas. Trabajen en lo que les gusta. Esta vida es muy corta, hay que aprovecharla al máximo, disfrutarla y ser feliz".

