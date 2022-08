Shirley Ruberto denuncia que perdió los dedos de las manos y pies tras someterse a una braquioplastía en el policlínico San Juan. Ella indica que fue el doctor Juan David Córdova, quien es candidato a la municipalidad de Bellavista, el encargado de realizar esta cirugía estética para mejorar el aspecto de la parte inferior de sus brazos.

“Yo me sometí a una braquioplastía porque tuve una gran pérdida de peso por la manga gástrica y el doctor se entrevistó conmigo. (...) Me operó el doctor Juan Córdova. Con él me entrevisté, él me hizo mi pre operatorio, me mandó a hacer todos los exámenes. Todo estaba perfecto”, detalló la agraviada en diálogo a ATV Noticias.

Cuenta que el día de su operación -que fue en marzo de este año- entró a sala, donde estuvo cerca de siete horas. Tras despertar, nadie le dio de alta y tuvo que abandonar la clínica sin imaginar que su condición se complicaría al día siguiente y terminaría quedando en coma por 12 días tras tener una infección generalizada. Ella tuvo que acudir a un hospital particular a sugerencia del doctor Córdova.

“Cuando yo salí del coma le pregunto al doctor (que me atendió en ese hospital) por qué me había dado esta infección. Me dijo hay dos cosas: ‘o la sala no estaba bien esterilizada o los instrumentos que ellos han hecho esta operación no han estado bien esterilizados y te dio una infección generalizada’”, señaló.

“Cuando me levanté vi toda mi mano morada y mis pies morados. Yo le pregunté al doctor, obviamente que no hay circulación, me dijo: ‘bueno, te tenemos que amputar, ya no hay otra opción’”, añadió.

En otro momento, la agraviada señaló que, pese a los esfuerzos de los médicos, los dedos de sus manos y pies no pudieron ser salvados. “No se podía controlar (la infección). Ellos estaban tratando de controlar la situación porque ya estaban fallando mis órganos. Me estaban dando 48 horas de vida”.

“Perdí los dedos de la mano izquierda y todos los dedos de los pies. Por eso que no tengo equilibrio al caminar”, añadió.

A raíz de esta amputación, ella señala que su vida ha cambiado radicalmente pues ella estaba estudiando laboratorio clínico y en su tiempo libre colocaba uñas, trabajos que ya no podrá realizar debido a su condición.

“Yo se lo comenté al doctor Córdova, quien me dijo que no tenía los medios ahorita (para ayudarme) porque estaba en campaña, que tenía deudas. Está que se lanza para la alcaldía de Bellavista. Entonces, él me dijo ‘yo ahorita no tengo ingresos, estoy debiendo la escuela de mis hijos, espérate a que yo salga como alcalde, no te preocupes que todo va a estar solucionado’”, señaló.

Ante la denuncia de Shirley Ruberto, el doctor Juan Córdova se pronunció y aseguró que todo se trataría de una campaña para desprestigiarlo.

“Esta mañana me dirijo a ustedes con la única finalidad de desmentir parcialmente el tema en que se me está vinculado. Algo desfavorecido frente a esta familia que hasta el día de hoy sigue muy dolida por lo acontecido, pero también hubo parte de reconocimiento de mi persona y un acercamiento hasta hace un mes. Lamentablemente esta comunicación se perdió porque me parece, y lo digo a título personal, se ha hecho influenciar por gente corrupta, gente que la ha asesorado con una muy mala intención y están presentando esta información dolorosa de una manera burda, irreal, fantasiosa, con unas ganas de vender sensacionalismo en mi contra, hacia mi persona, con la única finalidad de poder traerme problemas a mi candidatura”, precisó en un video.

“Han faltado en diferentes momentos a la verdad y ha al parecer manipulado medios con la única finalidad de vender morbo hacia ustedes y ponerme en una situación compleja dirigiendo muy mal intencionadamente esta publicación hacia mi persona, me parece a mí con únicos fines políticos para poder quitarme la simpatía que me he ganado poco a poco y duramente”, finaliza.

Tras oír la versión de Córdova, la agraviada aseguró que cuando ella acudió a operarse en la clínica no sabía que él iba a ser candidato por Bellavista.

“Es indignante en verdad y es doloroso ver cómo él puede hablar sobre política cuando esto es un caso de salud. No tiene nada que ver con su política. (...) He perdido los dedos de las manos, de los pies, y él sabe por todo el dolor que he pasado porque yo se lo dije”, señaló.

“Este dolor no se lo deseo a absolutamente nadie. Es sumamente dolorosa una amputación. Yo a veces no puedo pararme de mi cama, es algo que es para el resto de mi vida. Yo no voy a poder hacer absolutamente nada. Esto no va a crecer ni con toda la plata del mundo que me dé”, aseveró.

En esa línea, Ruberto indicó que actualmente necesita prótesis y terapia. “Estoy también con psiquiatra porque esto causa depresión, tu vida no es normal, ya todo cambió. A mí me tuvieron que hacer dos operaciones porque todo estaba expuesto, se veían los huesos entonces tenían que ponerme un injerto que me sacaron de la pierna. Todo eso lo ha cubierto el SIS”.

