Una mujer fue agredida por su vecino tras sacar a pasear a su mascota. Hasta en dos oportunidades, el sujeto le arrojó agua caliente mientras le reclamaba por transitar con su perrita cerca a su casa. El hecho ocurrió en Ventanilla.

El momento de la agresión fue registrado por una vecina que a la distancia le reclamaba al hombre y salía en defensa de la joven. “¿Qué le pasa? ¿Cómo le va a echar agua a la chica? Míralo, míralo, la está mojando. ¡Cómo le va a echar agua a la chica! La calle no es de nadie, señor, la calle no es de nadie. ¿O usted se ha comprado la calle? Usted está agrediendo a una señorita que está en la calle”, le recrimina la mujer que luego compartió las imágenes en redes sociales.

Durante una conversación con el reportero de ‘Arriba Mi Gente’, Miriam Vásquez narró como se produjo la agresión de la que fue víctima.

“Cuando voy a ir a la tienda decido ir con mi perrita. Salgo con mi perrita y lamentablemente tengo que pasar con ella. De pronto sale el señor y me dice ‘ni te atrevas a pasar por esta vereda porque sino te voy a agredir. (...) Salió del segundo piso, agarró su balde con agua caliente y me lanzó”, cuenta la afectada. Añade que su can tenía cadena y que en ningún momento hizo sus necesidades en la puerta del señor.

El agresor, identificado como Jorge Pisfil Bravo, también declaró para el programa matutino y se defendió asegurando que el agua caliente iba destinada a lavar sus carros y que no vio que la joven se encontraba cerca. Esto fue desmentido por sus vecinos, quienes señalan que es una persona conflictiva y que no es la primera vez que agrede a alguien.

El caso se encuentra en investigación y Pisfil Bravo deberá enfrentar la denuncia por agresión que le interpuso la joven en la comisaría de Ventanilla.