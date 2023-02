Una mujer usó sus redes sociales para reclamar sobre un hecho particular en su plato de comida, pues la joven había visitado un conocido restaurante para comerse una hamburguesa en el distrito de Surco .

La joven Giovana Vento visitó el restaurante ‘Bon Beef Patio Panorama’ para comerse una hamburguesa, pero nunca imaginó lo que encontraría luego de casi acabarse su comida.

Giovana utilizó su cuenta personal de Twitter para reclamar que había un insecto en su plato. “Fui a comer a Bon Beef Patio Panorama en Surco y me doy con la sorpresa de una lombriz viva de 5 cm aprox dentro de la hamburguesa”.

“Qué clase de restaurante cobra 35 soles por una hamburguesa y no tiene siquiera un buen protocolo de salubridad de alimentos”, agregó.

Ante ello, la joven explicó que presentó su queja en el libro de reclamaciones del restaurante: “espero la respuesta del restaurante o se tendrá que escalar con Indecopi. Es inaceptable”, escribió Giovana en Twitter.

Incluso, la joven aclaró que reclamó el suceso ante los encargados, pero le ofrecieron otra comida gratis: “Lo que es asqueroso es que yo había comido ya casi la mitad de la hamburguesa cuando me doy cuenta de que había algo moviéndose dentro. Llame al mozo, me retiro el plato y me ofreció otra comida gratis”.

“Dije que ya no quería nada y que llame a la administradora de tienda, la respuesta fue que probablemente cayó una lombriz de las macetas en el techo del local… imposible porque tomé la foto cuando el plato llegó, mencionó Giovana tras no estar de acuerdo con la justificación del restaurante ante el incidente en su plato de comida.

“UN HECHO FORTUITO”

Perú21 se comunicó con una representante de ‘Bon Beef’, quien confirmó que la joven Giovana Vento pidió el libro de reclamaciones de la sede para escribir su mala experiencia.

La trabajadora también señaló que lo ocurrido fue “un hecho fortuito” y explicó que el animal rastrero pudo haber caído en la hamburguesa cuando esta era llevada a la mesa de la comensal.