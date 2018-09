Una mujer donó pasajes aéreos a una pareja de esposos venezolanos que buscaba regresar a su país para acudir al sepelio de su fallecida hija de 11 años.

Jhorkys Álvarez y Elsa López habían llegado al Perú, como muchos ciudadanos venezolanos, para buscar mejores oportunidades, por lo que dejaron en su país a su hija de 11 años a cargo de la madre de uno de ellos.

Lamentablemente, la niña murió y tras conocer la noticia, ambos estuvieron buscando la manera de regresar a Venezuela.

Álvarez contó que una señora, cuyo nombre prefirió no revelar, les regaló el pasaje a su esposa y a él para que pudieran partir a Venezuela el sábado. Agregó que tras sepultar a la menor en la ciudad de San Cristóbal, regresarán al Perú.

Los esposos contaron que se habían comunicado con el consulado de Venezuela en Perú, y ahí les dijeron que tenían que viajar en uno de los vuelos organizados por el gobierno de Nicolás Maduro, pero que solamente podían hacerlo si firmaban un certificado diciendo que han sido hostigados en Perú, lo que, señalaron, no ha ocurrido.

"En mi embajada nos dijeron que teníamos que redactar un acta para dejar mal al Perú, diciendo que estamos pasando necesidades, que nos tratan mal. Son motivos que no quiero decir, porque hasta ahora me siento muy bien, es mentira todo lo que dice el gobierno de Maduro. Aquí yo trabajo, con lo poquito que me he ganado aquí mandé a buscar a mi esposa en Venezuela", dijo Álvarez a RPP.