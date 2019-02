Mujer con discapacidad se arrastró por escaleras del Metro de Lima debido a ascensor inoperativo

Una mujer con discapacidad tuvo que arrastrarse por las escaleras de la estación Gamarra del Metro de Lima debido a que los ascensores del lugar se encontraban inoperativos desde hace una semana, según denunció a Canal N.

Según información de este medio periodístico, la señora identificada como Lidia Ramos relató que esta no sería la primera vez que se arrastra sino la cuarta en la semana y que no recibió ayuda del personal de Línea 1 en todo ese tiempo.

"Yo he venido el martes; el miércoles no, pero el jueves, viernes y hasta hoy he tenido que venir y bajar como ustedes han visto. Así arrastrándome porque el cuerpo no me da para pararme", refirió Ramos.

La mujer también indicó que el viernes un joven la ayudó solo a bajar la silla de ruedas con la que se moviliza, producto de su cuadriplejia, pero que este no pertenecía a la empresa encargada del Metro de Lima ni pudo cargarla.

Consultada por si el personal le ofreció alguna otra solución, Lidia Ramos comentó que le sugirieron bajarse en la estación siguiente (estación Arriola) pero que ella se negó dado que lo considera una zona peligrosa donde casi la atropellan.

Respuesta de Línea 1

La jefa de relaciones institucionales de la Línea 1 del Metro de Lima, Olinda Merzthal, explicó que los ascensores ubicados en la estación Gamarra se encuentran inoperativos debido al "uso inadecuado" de algunos usuarios por lo que habrían causado "una avería de mayor consideración" la cual estaría alargando el proceso de reparación.

Sin embargo, Merzthal indicó que, al inicio de la próxima semana, el personal encargado comenzará con las reparaciones de los elevadores al mediodía.

La representante de Línea 1 señaló también que el personal del Metro de Lima tenía la misión de "poder guiar" a la señora Ramos tras la falla en los ascensores, mas no podían "cargar a la persona porque un movimiento involuntario mientras cargamos a la persona en silla de ruedas puede provocar un daño mayor" .

Finalmente, la funcionaria comentó que advirtieron a las personas con discapacidad "desde el primer día" que recibieron el reporte de la avería de los ascensores, por lo que procedieron a sugerir que los usuarios hagan uso de los mismos, pero en la estación siguiente.

