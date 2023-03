Lo tenía todo planeado. Una mujer denuncia que su pareja le robó 25 mil soles que había ahorrado para casarse con él, luego de que este aprovechara la confianza que tenían para ingresar a su negocio en plena madrugada. Las cámaras de seguridad del establecimiento, ubicado en San Luis , captaron el preciso momento en que el sujeto escondía el dinero dentro su ropa interior.

La agraviada identificada como Yanet Huere Guerra (47), y madre de una señorita de 19 años, reveló que tenía mucha confianza con su conviviente Alexis Luis Ruiz Ramírez (26), por lo que nunca imaginó que él se aprovecharía de su amor para arrebatarle una gran cantidad de dinero, fruto de las ventas de su bodega.

“Todo mi mundo se fue al tacho, todo mi mundo se destruyó”, dijo la mujer entre lágrimas en diálogo con ‘Reporte Semanal’.

La mujer pide a su expareja que le devuelva una parte del dinero robado, pues tiene deudas que pagar. Yanet, con el corazón hecho pedazos, también reveló que tenía planes de casar con Alexis, pues había ahorrado para la celebración.

“Fuimos pareja, vivimos juntos un año... Yo creía en él, era persona de confianza tanto así que me cegué, no vi que él todo lo tenía planeado”, señaló la agraviada.

El joven se encuentra con paradero desconocido, mientras que su expareja, la mujer que algún día dijo amar, pide a las autoridades justicia. “Lo único que le pido es que me devuelva lo que es mío, yo sé que se lo ha gastado, pero aunque sea un parte para volver a empezar a trabajar. No deseo nada más de él, ya no tengo corazón, ni sentimiento”.

Sin embargo, cunando el periodista de Reporte Semanal tocó la puerta de una familiar de Alexis, esta deslindó cualquier culpa. “Yo soy su familia, pero no tienen por qué buscarme a mí. Él está grandecito para que resuelva sus problemas”.