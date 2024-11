Mujer denuncia que habría sido violada por presunto feminicida de joven descuartizada en Comas

El brutal asesinato y descuartizamiento de Sheyla Mayumi Cóndor Torres, de 26 años, ha conmocionado al país. Las investigaciones señalan como principal sospechoso a Darwin Condori Antezana, un policía en actividad, quien ya enfrentó graves denuncias en el pasado.

Según un reportaje de Cuarto Poder, en enero de 2023, Condori fue acusado de presunta violación grupal en el mismo condominio donde fue hallado el cuerpo de Sheyla. Pese a la gravedad del caso, el proceso judicial no prosperó, dejando en la impunidad un hecho que ahora resurge con más fuerza tras este nuevo crimen.

Una de las víctimas de la presunta violación rompió su silencio en una entrevista con Latina, relatando los eventos ocurridos en 2023. Según su testimonio, Darwin Condori organizó una reunión en su departamento para celebrar su inauguración. La muchacha asistió con un grupo de amigas.

“El señor Darwin nos invitó a su departamento. Compró pisco, gaseosa y agua mineral. Durante la noche, una de mis compañeras comenzó a sentirse mal, y él le ofreció su cuarto para descansar. Yo no tomé licor, pero cuando intenté irme, uno de los amigos de Darwin insistió en que me quedara y fue él quien me sirvió una bebida”, narró la víctima.

Tras consumir la bebida, lo último que recuerda es haber despertado en el médico legista, donde le informaron que había sido violada. Según las declaraciones de sus compañeras, fue encontrada inconsciente, sin ropa, y con signos de agresión física.

“Me dijeron que fui violada por ambas partes y golpeada. El médico legista tomó fotos de las lesiones, pero el caso no procedió porque la jueza indicó que faltaban pruebas”, denunció la mujer, evidenciando las fallas del sistema judicial que permitieron que el sospechoso continuara en libertad.

El asesinato de Sheyla Cóndor y los antecedentes de Condori Antezana han generado indignación pública y un llamado a las autoridades para garantizar una investigación exhaustiva y evitar más casos de violencia y encubrimiento.

