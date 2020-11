Rosario Ugaz pide ayuda a las autoridades debido a que Winston Ezequiel Manrique Canales- sujeto que antes acosó a diversas periodistas como Juliana Oxenford, Patricia del Rio, Jessica Tapia y más – la hostiga a ella, según informó el programa ‘Al estilo Juliana’.

De acuerdo con el citado medio, este hombre, quien padece de esquizofrenia paranoide, acosa a la mujer que vive al costado de su casa, en La Victoria. En ese sentido, ella pidió apoyo a las autoridades, ya que Winston Manrique la amenazó de muerte.

“Es un acosador serial y sexual. Me escondo porque él me ha amenazado de muerte. Me esperaba en la puerta de mi casa con una bata semidesnudo. Luego, comenzó a subirse a los buses persiguiéndome”, declaró Rosario Ugaz al citado medio.

“(Me dijo) tú te tienes que morir sí o sí, yo te voy a matar. Antes me tiraba orines a las 4:00 p.m. Me tira orines. ¿Yo tengo que vivir así? Yo le pido al Colegio de Psicólogos del Perú que pida a la fiscalía una verdadera pericia psiquiátrica (para Winston Manrique Canales)”, agregó entre lágrimas.

La víctima añadió que ha denunciado los acosos en diversas ocasiones en la comisaría del sector, pero hasta el momento no obtiene ayuda. Considera que se debe a que el Poder Judicial lo catalogó al sujeto como inimputable por padecer esquizofrenia paranoide.

En tanto, Winston Manrique negó lo sucedido. “Ella en su cabeza todo el mundo la persigue, la acosa, eso es mentira”, declaró al programa. Añadió que no padece de esquizofrenia e incluso enseñó su licencia de conducir, indicando que pasó por prueba psicológica con normalidad.

VIDEO RECOMENDADO

Miguel Arce contó cómo fue la agresión de Eleazar Gómez a Stephanie Valenzuela. (TROME)