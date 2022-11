Consuelo Matienzo compró un celular Galaxy por S/1.300 a través de la página web del supermercado Tottus, el cual debían haberle entregado el 29 de octubre. Pero fue hasta el 1 de noviembre que recibió su paquete. Sin embargo, grande fue sorpresa al ver que dentro de la caja no estaba el teléfono móvil, sino una piedra.

“El día 1 de noviembre llegaron los de reparto y me dieron el paquete, no me pidieron mi DNI, me tomaron una foto simplemente con el paquete y se subieron a la camioneta y se fueron. Subí hasta mi habitación, abrí el paquete y mi desconcierto fue que encontré una piedra. Empecé a gritar porque soy una persona nerviosa”, detalló la denunciante a ATV Noticias.

“ Yo hago el reclamo a Tottus porque fue quien me cobra, quien me envía un correo certificando mi compra y quedan conmigo enviármelo el día sábado (29 de octubre) como primera instancia y nunca llegó. No se comunicaron conmigo a pesar que el mismo sábado hice quejas mediante WhatsApp, el día lunes igual. Tengo registro de todas las conversaciones. El día 1 de noviembre me vienen a entregar el paquete y no me llama nadie de Tottus, solo una señorita dos minutos antes diciéndome que salga a mi puerta porque tenía mi paquete y mi desconcierto era que Tottus no se había comunicado conmigo, ni siquiera para hacer una reprogramación”, añadió.

La agraviada detalló que tras percatarse que había recibido una piedra en vez de su celular, llamó a los de reparto nuevamente, quienes le explicaron que eran terceros y habían recogido su paquete a las 6:40 a.m. del 1 de noviembre en Villa El Salvador.

“Ellos me dijeron que Tottus contrata a Linio, y Linio a ellos para entregarme el equipo. Todo fue por la tienda de Tottus. El chofer me dice que el día sábado mi paquete ya había salido para entrega, pero que lo reprograman, cosa que yo nunca hice porque a mi Tottus no me llamó para nada”, señaló.

Denunció estafa

En otro momento, Matienzo contó que presentó la denuncia correspondiente en la comisaría de Condevilla. “Ese día ha sido muy horrible para mí. Era increíble que comprando en una empresa reconocida me hayan hecho eso. Yo simplemente entré en estado de shock, fui a poner mi denuncia. Los Policías me dijeron que lo iban a mandar a Fiscalía, se quedó la caja con la piedra para la investigación del caso” , sostuvo.

También se acercó presencialmente a la tienda Tottus de Megaplaza para hacer el reclamo. “Fui a hacer mi reclamo a Tottus, pero no me llaman, no se comunican conmigo. Solo me dijeron que debía llenar el libro de reclamaciones, yo lo llené, también tomaron foto a todo lo que llevé. Es más, dejé una copia de la denuncia porque yo quería que se solucione. Sin embargo, me dijeron que debo esperar 15 días para que se comuniquen conmigo y es algo muy urgente. Tottus me entregó una piedra y eso es algo sorprendente. Yo compré con la seguridad que era Tottus”.

TOTTUS RESPONDE

Mediante un comunicado, Tottus respondió a la denuncia y dio a conocer las acciones que tomará. Aseguró que le entregará un nuevo equipo a la afectada.

“Hemos tomado contacto inmediato con la Sra. Matienzo García para conocer de primera mano lo sucedido y coordinar la entrega un nuevo equipo hoy mismo”, afirmó la compañía.

“Iniciamos una exhaustiva investigación para esclarecer este aislado incidente, a fin de determinar responsabilidades y tomar las medidas necesarias”, agregó.

Tottus aseguró que se comunicó con la agraviada.





