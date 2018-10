Mujer que agredió a taxista de Uber: "Yo no tengo por qué pedirle disculpas a nadie" [VIDEO]

Tras la viralización de un video en el que se observa a una mujer —identificada como Solange Estrada Liza— agredir físicamente a un taxista de Uber , ella dio sus descargos en el programa 'Tengo al que decirte' y aclaró que no tiene que pedirle disculpas a nadie.

Solange contó que previo a la filmación del conductor, este la había tocado el brazo y empujado para sacarla de su vehículo porque se negó a trasladarla a su punto indicado. Ella le pidió que le diera un minuto para hacer la solicitud de otro vehículo, pero él se habría negado.

"Yo no tengo por qué pedirle disculpas a nadie, porque ha sido una reacción de repente, una mala reacción, pero ha sido una reacción a lo que el taxista me insultó previamente. Antes de que empiece a grabar me trató horrible, incluso me tocó el brazo empujándome para que yo salga de su taxi y yo simplemente le había pedido un minuto. Había bebido, estaba sola", dijo la usuaria del aplicativo.

Más adelante narró que el taxista no quiso esperar a que llegara otro unidad porque "él estaba perdiendo plata". Ahí fue que habría empezado a subir y bajar las lunas de su auto, además de tocarla para expulsarla.

"Cando yo le digo 'si me vuelves a grabar te golpeo porque si tu me tocas te voy a responder de la misma manera', él empezó a grabar el video. Me sorprendí y pensé que está haciendo un show de algo tan insignificante, agregó.

ESTE ES EL VIDEO DE LA AGRESIÓN



En Facebook viene circulando un indignante video del pasado viernes 12 de octubre, donde se aprecia a una mujer atacando de manera violenta a un taxista de Uber en Miraflores, luego que este se negara a trasladarla a su destino en San Juan de Miraflores.