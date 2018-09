Sin importarle la presencia de policías y dentro de la comisaría Urbanización Pachacamac, en Villa El Salvador , un sujeto atacó a golpes a su esposa porque lo denunció por las agresiones que sufre desde hace años, las cuales provocaron que perdiera tres embarazos.



A través de las cámaras de América Noticias, la agraviada de 23 años contó la pesadilla que vive desde hace cinco años, pero sobre todo porque el día del ataque en la dependencia policial, los agentes no hicieron nada para defenderla de Wilfredo Medrano Jorge.



“Ahí me dijo que me iba a matar y que no me daba el divorcio. La Policía no hizo nada, solo lo tenían a un costado y me dijeron que no lo podían detener”, relató la mujer.



La víctima recordó que la última agresión se registró en un paradero, donde la siguió y sin decirle nada, la golpeó y amenazó de muerte con un cuchillo, pero un vecino de la zona logró defenderla. Ante la golpiza, el acusado le habría indicado que preferiría estar preso.



“Me conviene estar preso porque ahí tendría comida y cuarto, y tú muerta”, contó la asustada mujer que pidió a las autoridades que la ayuden a divorciarse y detener al acusado que vive a pocos metros del inmueble donde ella se está quedando.