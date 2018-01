Mujer.21: Teresa Boullon y la libertad de leer

De muñeco de fiesta a animadora infantil; de vendedora de sánguches y chups a líder en ventas; de joven autodidacta a directora ejecutiva de la exitosa empresa social Un Millón de Niños Lectores. Ese es el camino ascendente de Teresa Boullon, la joven que decidió cambiar la vida de los niños peruanos con tan solo un libro, pues en carne propia gozó del poder transformador de la palabra escrita.

Su preocupación por la falta de comprensión lectora en los escolares la llevó a crear la empresa Un Millón de Niños Lectores, junto a su esposo Javier Arévalo (periodista y escritor). Ellos no solo crean bibliotecas en diferentes escuelas a nivel nacional, sino que capacitan a profesores, orientan a los padres, e implementan, muchas veces desde cero, el espacio donde los niños formarán el hábito de la lectura.

Si bien su esfuerzo para que más de un millón de niños se conviertan en lectores va avanzando, Teresa reconoce que se necesita el apoyo del Gobierno para que el objetivo sea masificado: "En 1982 el Perú desactivó el servicio público de bibliotecas escolares. En 34 años, estos espacios han ido desapareciendo. (…) Mientras nuestro país no genere el servicio público respaldado en una política nacional, no vamos a mejorar".

Y dice: "Leer me salvó la vida completamente. (…) Yo me autocapacitaba desde joven y eso me diferenció". Así como ella logró conseguir sus metas gracias a su voluntad inquebrantable, Boullon precisa que es imprescindible que una niña peruana cree el hábito por la lectura: "Unas niñas que no tienen educación suficiente terminan siendo engañadas, esclavizadas, o casadas con alguien que las maltrata. Pierden su voz y sus derechos. Saber leer es igual de importante para un niño", remarca. "Leer es un tema de libertad, es una herramienta de liberación", repite.

Las mujeres lectoras –y, por ende, educadas– pueden convertir una mala experiencia en una lección, y un duro recuerdo en una anécdota. Como lo hace Teresa frente al machismo, que, como nos cuenta, es algo cotidiano para ella: "Todo el tiempo me pasa que si llego a un lugar, y hay hombres liderando, se sienten bastante invadidos cuando ven que estoy delante de un proyecto".

"Hace poco estaba dando un taller a profesores, y uno de ellos me dijo 'quiero hacer una pregunta, pero no sé si por su belleza la va a poder responder'. (…) Este tipo de acciones es violencia pura, pero también es importante como tú las tomas", destaca.

Teresa confía en el poder de la lectura, que empodera a la mujer. Sabe que "el acceso a la información será una herramienta para que nunca nadie las pare, ni a ustedes ni a sus hijos, para generar mejores ciudadanos, para que tanto niños y niñas descubran que somos un equipo, no tenemos que ser rivales".