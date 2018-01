Mujer.21: Sheila Alvarado, el arte, el amor y la lucha

El taller de Sheila Alvarado es un espacio de color, trazos, luz, sueños, anotaciones y batallas. No hay arcoíris en el cielo, pero está en todas partes. En pequeños bocetos. En libretitas. En sus cuadros. En los corazones de quienes comparten este lugar.

Artista plástica, ilustradora y escritora. Ha expuesto en el Perú y el extranjero. Quisiera decirle que es mi Limeña Girl favorita, pero sé que la sensual y power chica que muchos tenemos en el imaginario no es ella. "Es mi alter ego", dice risueña. Limeña Girl acompañó una página de sexo que escribía hace muchos años en este diario.

Siempre me pregunté cómo había empezado. Hoy, a los 37 años, cuenta que a los diez hacía muñequitas para recortar. No le gustaban las de las librerías. Ella las dibujaba, quizás a su medida o pensando en las mujeres más cercanas. Es posible que en la casa familiar, al lado de su hermana, haya nacido la Limeña Girl.

–Quería un personaje que pudiera variar. Me apoyaba en algunas amigas, pero cuando leían tus columnas de masturbación femenina o de orgasmos se espantaban, así que las modificaba un poco o me dibujaba a mí misma– recuerda. Limeña Girl se fue de este diario, pero el personaje se quedó.

-Vivo del arte. Fue bueno y malo este personaje porque antes hacía cuentos para niños y grabados, y de pronto todo se centró en la limeña.

Y mientras dibujaba llegó una oportunidad que cambiaría todo: la lucha por los derechos de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales. La causa LGTB. Apoyó la campaña de Unión Civil y ahora el matrimonio igualitario. Se metió en la batalla hasta los zapatos.

–Florecer en esta ciudad tan agreste no es fácil. Es como una ciudad llena de cactus– reflexiona, mientras señala a uno de sus personajes: La Coneja. A través de ella cuenta historias del amor diverso, de las familias que la sociedad todavía no acepta: mamá y mamá, por ejemplo.

Familias que se encuentran con una pared de prejuicios. Mujeres que no son aceptadas por amar a otras mujeres.

(Shila canta)Mi novia quiere casarsecasorio le voy a darporque el amor que nos unenadie lo puede negarVoy a luchar a tu ladovoy a sostener tu manoporque mi voz y la tuyanadie la debe callarnadie la puede callarElla no quiere una casaella sueña un hogardonde los niños que tengapuedan llamarnos mamáNo hay papel en este mundoque contenga tanto amorcomo el que une a los que amansin importar lo que sonMi novia quiere casarsecasorio le voy a darporque el amor que nos unenadie lo puede negarnadie lo puede negarnadie lo puede negar.

Con esta canción, empezó su apoyo decidido a la causa LGTB.-Yo dije siempre que era bisexual en casa, pero no me tomaron en serio, como cuando les dije que sería artista. Tengo un novio porque me enamoré de él como persona, pero no se sorprendan si vengo con una chica. Y pasó, y allí está ella (señala a su novia, las dos se miran).

Es feliz participando en el colectivo. Es feliz encontrándose día a día, y trabajando con pasión desenfrenada. Trabaja todo el día. Su sonrisa te da una paz increíble, como su voz, y sus trenzas capaces de encadenarte a una fantasía, la fantasía de un Perú mejor, ese que sueña, ese por el que lucha.-No tuve que salir del clóset. La gente que me conoce lo sabía, mis amigos lo sabían.

Y, sin embargo, se siente invisible. Porque en el Perú ser bisexual es ser invisible, Dibuja. Traza. Arcoíris. Resiste, leo en una cartulina.-El Perú ha cambiado un montón. A pesar de lo agreste, se ha transformado. Lima es un universo de cactus.

Y allí está ella, como una flor pensando en aquellas mujeres y hombres que han esperado toda una vida para ser lo que les salía del alma.-Es muy fuerte que a los 70 o a los 80 te digan soy gay, soy lesbiana.Es fuerte, pero es increíble. Todo el mundo puede volver a comenzar.

Ha publicado los libros Pelilargo, Tomando Té, así como Ciudad de Payasos, novela gráfica en coautoría con el escritor Daniel Alarcón, la cual ha sido nominada a los premios Eisner 2016. Tiene libros en edición trilingüe: español, quechua de Cusco e inglés.

Y está dibujando viñetas de números, abecedarios… Piensa en los adolescentes y niños gays que no tienen quién les hable de estos temas. Ella quiere decirles: Estamos bien. Estos siete colores son tuyos. La bandera es escudo y espada.

Tarde de acuarelas, coneja y reinita sobre mi escritorio. #acuarela #limeñagirl #sheilaalvarado #shilaalvarado #watercolor #alevelezfoto #art #feriado #avesdelima #reinita #coneja #bird #rabbit

Un vídeo publicado por Sheila Alvarado (@limenagirl) el 17 de Nov de 2016 a la(s) 1:50 PST

*"No tengo por qué ser lesbiana o heterosexual. Yo soy bisexual y en elPerú ser bisexual es ser invisible. Pero el Perú está cambiando"*

-Sheila Alvarado

DATOS:

Medalla de plata en la especialidad de grabado en la Escuela Nacionalde Bellas Artes.

Ha sido invitada a participar en el 10mo Salón del Libro deLuxemburgo, en el 10mo Festival de Cómic Viñetas con Altura, enBolivia, y en el 10mo Festival de Arte Embotellarte, en los EstadosUnidos.