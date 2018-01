Mujer.21: Pilar Roca, la investigadora que nunca quiso ser invisible

Pilar Roca fue criada para lavar, planchar y cocinar. Su familia era muy tradicional y cuando parecía que su destino estaba escrito, ella se preguntó por qué tendría que encajar en ese molde. Y todo cambió. Hoy, sentada en su casa del Centro de Lima, rodeada de libros –quizás unos cinco mil– dice que es feliz de hacer lo que le da la gana.

"Desde los mitos andinos tenemos que la mujer guerrera es la cruel y perversa. La mujer sometida es la buena. Una mujer que se rebela es invisible para la historia", comenta Roca, una apasionada investigadora de la vida y legado de Túpac Amaru, la cultura andina y la realidad nacional.

Vivimos en una sociedad machista que no tolera que una mujer vaya por sí misma. "Creen que vale porque tiene el marido al costado. A mí me han dicho innumerables veces si soy la secretaria de Fico", dice. Fico es Federico García, su pareja y cómplice.

Cuando Pilar publica un libro, a veces ciertos despistados felicitan a su marido. Él ha tenido que aclararles que ella lo escribió y, así, despistados-machistas-incrédulos remarcan que seguro que él la ayudó. Pilar se fastidia, y cuestiona. A veces se ríe, pero ya del absurdo: "A mi marido le dicen señor Roca. Como yo soy Roca, asumen que él es también Roca. Es increíble que pasen estas cosas. Las mujeres deben empoderarse y entender que gracias a su estudio y trabajo van a salir adelante".

La película Túpac Amaru (1984) es una de las más emblemáticas de la historia del cine peruano. A pesar del tiempo transcurrido, el tema la persigue (o ella persigue el tema).

-Yo antes pensaba que ayudaba a mi marido, que era su ayudante. Pero luego pensé: yo quiero escribir. ¿Por qué voy a estar siempre de productora? No quiero.

Voy a hacer lo que yo quiero, me dije. Y aprendí que yo también quiero liderar. Hoy, a mi edad, puedo decir que hago lo que me da la gana. Y eso me hace muy feliz.

La autora de libros como El Holocausto andino y Terror en los Andes, la violencia como sistema en el Perú colonial recuerda en una entrevista colgada en YouTube las veces que su esposo tuvo orden de captura por cada película que hacía. Ella tenía veinte y pico. "Denunciar las atrocidades del sistema" les costó ser tildados de subversivos, comenta. Contar el Perú no oficial, el Perú que nadie quería ver, los expuso. Fico era perseguido y Pilar era interrogada con frecuencia por la Policía. Eran los incómodos. Aquellos tiempos quedaron atrás. Pero la pasión por lo andino, por retratar la injusticia y dar cuenta de lo que pasa en el país se mantiene.

Pilar Roca cree que la mujer debe ganar espacios y deplora esa costumbre tan peruana de considerar el 'de' para anular o destacar a alguien. La señora 'de' tal o cual. Para Roca, el ser esposa o pareja no da derecho a nada en el terreno profesional.

Otra situación que la subleva es la injusticia. El Perú y sus barbaries, el Perú y la impunidad.

- Soy feliz de hacer lo que quiero, pero no dejo de mirar a mi país y cuestionarlo.