Mujer.21: Irene Hofmeijer, una ambientalista de profesión y de corazón [Fotos y video]

Con ese deseo poderoso de sentirse más peruana, de encontrar su identidad cultural y de acercarse a su familia, Irene Hofmeijer regresó al Perú, luego de vivir desde los cuatro años en Suiza. Posteriormente, viajó a Canadá, donde se graduó en Ciencias Ambientales y culminó una maestría en Duke University.

Ha cumplido 28 años y seis de ellos han sido de dedicación a su empresa Loop (Life out of plastic), con la que ayuda a concientizar sobre la contaminación plástica; Irene es un ejemplo de mujer emprendedora y de cómo los sueños se pueden concretar.

Tiene una amplia sonrisa y lleva bolsos hechos de botellas recicladas, los cuales vende en tiendas y en Internet. Nos da el encuentro para contarnos sobre su lucha diaria en un país rico en historia y biodiversidad, pero que muestra su cara machista cuando no la toman en serio como empresaria o cuando le silban en la calle mientras camina, algo que no soporta.

"Trabajo solo con mujeres, y una de las cosas más difíciles es que no nos vean como 'las chicas bonitas, con un proyecto bonito'. Yo odio eso… He tenido un par de experiencias difíciles donde el acercamiento de un hombre fue más un interés sexual. Creo que a un hombre no le pasaría eso. Acá nos falta tener mayor conciencia sobre los prejuicios de género en la sociedad", reflexiona.

La líder de Loop nos comenta que en su vida laboral y personal trata de incentivar un consumo responsable de los productos plásticos. "Hace dos años caminaba por la playa y terminé recogiendo botellas de plástico", recuerda entre risas. Ella cree que todos deberíamos hacerlo, así "tendríamos playas más limpias".

Irene reconoce que "la mujer tiene mucho poder para cambiar la realidad del mundo porque a menudo toma las decisiones de la casa, y es la que impone el modelo de compra. Ese rol que considera "transformador" puede lograr "que no se use tanto plástico y se recicle en casa".

La empresaria, preocupada por la contaminación del plástico desechable que daña los océanos, nos pide: "Llevar bolso de tela para comprar, consumir botellas de vidrio, y presionar a las municipalidades para que brinden servicios de reciclaje".