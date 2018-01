Mujer.21: Giovanna Pollarolo nos enseña sobre el oficio de crear y creer

Ya han pasado cinco días. Cinco, desde nuestro encuentro en Barranco, donde Giovanna Pollarolo, creadora del inicio de estas líneas en Toda la culpa la tiene Mario, nos abrió la puerta de su casa, sus pensamientos, y quiero creer que de su corazón literario.

Giovanna es poeta, ensayista, narradora, guionista y docente universitaria, además de madre, hermana, hija y lo principal: mujer.

Mujer multifacética y revolucionaria, aunque ella no lo admita, porque se ha dado el lujo de hacer todo lo anterior con éxito, convirtiéndose en modelo para las futuras generaciones, algo que como ella bien reclama, no tuvo en su época.

"En el colegio me gustaba leer. Tenía el libro de literatura peruana y recuerdo que no había mujeres en el libro, después uno piensa qué pocos modelos teníamos, esto sucede porque nos olvidamos, incluso ahora, de convocar a las mujeres", reflexiona con un aire positivo porque sabe que esto está cambiando.

Creció en un hogar de mujeres, con cuatro hermanas, una madre fuerte y un padre, que por "fortuna" fue feminista. Él siempre la incentivó a estudiar, crecer, y creer que sí puede. "No me limitaron y eso era valioso". Principio de crianza que ha heredado a su hijo, Diego Lombardi (actor). "Mi hijo es respetuoso y cero machista. Si no pregúntenle a su esposa, Emilia Drago", ríe.

El contexto y escenario donde creció la marcó a tal punto que califica a su literatura como "feminista", incluso admite con orgullo que todos sus principales personajes literarios son mujeres como en la novela Toda la culpa la tiene Mario.

"Es lo que me sale. En la literatura es importante que sienta honestidad", explica. Aunque el protagonista de su último cuento es un personaje gay: "Hasta allí he avanzado, no sé si avanzaré más", confiesa sin culpa.Giovanna considera que la mujer está creciendo, tiene más acceso a información y modelos, pero pese a esto, aún falta dotar de prestigio los espacios que ellas ocupan: "Nos falta, las cosas que pueden considerarse femeninas, dotarlas de prestigio, orgullo, y no considerarlas como cosas menores".

La creadora de Huerto de los Olivos, Entre mujeres solas, y Atado de nervios nos regala un par de sencillas verdades, a las mujeres: "Creer que vas a tener la vida mejor teniendo a alguien que te proteja es una actitud peligrosa que te llevará a la dependencia, lo que no permitirá tu desarrollo". Y a los varones: "Los hombres deberían ser más feministas porque les conviene tener mujeres independientes".

DATO

Giovanna publicará pronto la segunda edición de su libro de cuentos Atado de nervios, en la que incluirá cuentos nuevos. Y tiene un proyecto para volver al cine.