Mujer.21: Adriana Barrera, la abogada apasionada por la ley [Fotos y video]

Apasionada, extrovertida y luchadora. Así se define Adriana Barrera, quien ha dedicado 20 años de su vida a la abogacía, carrera que aún en el siglo XXI, algunos creen que es mejor que la desempeñe un hombre.

Adriana, experta en temas de propiedad intelectual, derechos de autor, antipiratería y patentes, recuerda que en los inicios de su carrera tuvo que enfrentar prejuicios por ser mujer, pero, con ojos llenos de orgullo, admite haber "salido bien airosa".

"En el tema antipiratería, tienes que lidiar con gente muy ruda. Los infractores no son gente muy nice, porque finalmente son delincuentes. He ido a operativos antipiratería y son un poco fuertes. Fui a El Hueco, al Mercado Central, a Polvos Azules. Son operativos de madrugada, y con orden de descerraje. Yo (la única mujer) estaba con cerca de 300 policías, fiscales. Algunos dicen: 'esto es para hombres', pero allí pude demostrar lo contrario", nos cuenta con alegría.

Barrera está casada, tiene dos hijas, y es socia y dueña del prestigioso estudio de abogados Barlaw, el cual comanda con entusiasmo y profesionalismo.

"Creo que la mujer tiene un poder y una capacidad de organización mejor que la del hombre, porque puede manejar diversos temas. Me refiero al esposo, hijos, casa, trabajo y entretenimiento. Y puede ser más eficiente en las horas de oficina", dice, con una sonrisa. Adriana no está en contra de los hombres. Al contrario: "Cada uno dentro de su género tiene que encontrar sus fortalezas". Y sonríe, con tranquilidad.

La cabeza de Barlaw aplaude las movilizaciones como Ni Una Menos, pero precisa que, como mujeres, no debemos victimizarnos. Opina que las leyes contra el feminicidio no solo deben endurecerse, sino aplicarse. Y remarca la importancia de educar a los niños sobre la igualdad de género para que "vivamos en armonía".

Como abogada en propiedad intelectual, recomienda a los consumidores no comprar películas, libros o discos piratas: "A ti no te gustaría que te pirateen si fueras el autor. Me da pena decirlo, pero en este tema estamos en pañales. Hay un camino largo por recorrer".

