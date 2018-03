MTC aplaza el examen de manejo en la vía pública

El manejo agresivo es la principal causa de accidentes y el caos en las pistas del país, según el sistema de rastreo y monitoreo vehicular Tracklink Octo. Esta realidad parece ajena al Ministerio de Transportes y Comunicaciones ( MTC ), que ha decidido postergar, por tercera vez, el examen en la vía pública para obtener la licencia de conducir A-I.

“A partir del 1 de enero de 2019 sería una buena fecha para implementar la nueva prueba de manejo. Esto en la medida que el proceso de adaptación se realice en 2018”, indicó a Perú21 Paul Concha, director general de Transporte Terrestre del MTC.

El funcionario confirmó que están evaluando las rutas que serán habilitadas para realizar la prueba. Además, señaló que todavía no se cuenta con los vehículos particulares de doble comando ni con las pólizas de seguro.

Informó que en los próximos días se presentará el protocolo del examen en la vía pública. Luego de ello determinarán, junto con las alcaldías, los trayectos que cumplan con los requisitos de la evaluación en circuito abierto.

“Aún no hemos establecido el perfil de la ruta, pero deberán tener todas las dificultades del tránsito cotidiano, como cruces, zonas de parqueo y semáforos. Se deberá contar con la aprobación de los gobiernos locales, los que tienen competencia en vías metropolitanas y urbanas”, afirmó. Las zonas de gran congestión vehicular no serán consideradas.

Esta evaluación, que es una de las principales apuestas del sector para frenar la alta incidencia de siniestros vehiculares, debió comenzar a aplicarse el 1 de abril.

Al respecto, Lino de la Barrera, especialista en temas de transporte y ex asesor del MTC, dijo que, antes de pensar en un examen en la vía pública, primero se deberían estandarizar las pruebas de manejo en todas las regiones y capacitar por igual a los evaluadores. “La licencia no garantiza que no sucedan accidentes. Al final, los resultados los determina la práctica”, refirió.

Indicó, también, que el Seguro Obligatorio contra Accidentes de Tránsito (SOAT) determina que el conductor del vehículo asegurado debe tener brevete. “Cómo alguien sin licencia va a manejar un auto sin póliza de seguro en la calle. El MTC no puede asumir la responsabilidad de los miles de postulantes”, cuestionó.

PODRÍA SUBIR DE PRECIO



De otro lado, el director del Centro de Evaluación del Touring y Automóvil Club del Perú (TACP), Carlos Perochena, indicó que el examen en la vía pública podría elevar el costo de la evaluación en 50%. Actualmente se paga S/56 por el examen de reglas y el de manejo para licencia A-I.

Resaltó que el Centro de Evaluación del TACP requiere unos 25 vehículos de doble comando y 20 instructores al día para atender la demanda de postulantes.

TENGA EN CUENTA



- La prueba de manejo en la vía pública fue aprobada el 23 de junio de 2016, a través del Decreto Supremo N° 007-2016-MTC.



- Esta medida es parte de una reforma que busca recuperar el control sobre los centros de evaluación, las escuelas de conductores y los centros médicos.



- Inicialmente, el nuevo examen de manejo se debió aplicar en 2017. Luego se dijo que sería en enero de 2018. Posteriormente, se aplazó para el 1 de abril.