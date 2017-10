Mototaxista es acusado de violar a quinceañera [VIDEO]

El mototaxista Nelson René Machuca Abanto (27) fue capturado por los agentes del Escuadrón de Emergencia Este I por presuntamente abusar sexualmente de una menor de 15 años.

La mamá de la agraviada contó que el sujeto iba a comer caldo de gallina a su puesto y, en un descuido, subió a la fuerza a la mototaxi de placa 88621-7B, para luego llevarla a un hostal de San Juan de Lurigancho.

La agraviada contó a la Policía que el sujeto abusó de ella en reiteradas ocaciones. “ Me llevó a la fuerza. Yo gritaba para que él me dejara pero no me hacía caso”, relató la menor.

Capturan a mototaxista acusado de violar a una menor en San Juan de Lurigancho.

La Policía que estaba patrullando en inmediaciones de la posta de Motupe logró ver a una menor que sacaba sus manos por la ventana de la mototaxi pidiendo ayuda.

“Logramos reducir al sujeto y la menor confesó que había sido abusada sexualmente”, informó la Policía, quien traslado al sujeto a la comisaría 10 de Octubre para que sigan con las investigaciones.